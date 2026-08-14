Venezia, Stroppa presenta la sfida al Modena: «Ho solamente un giocatore imprescindibile: John Yeboah»

Venezia, Giovanni Stroppa parla alla vigilia dell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Modena: le parole del tecnico dei lagunari

Il Venezia di Giovanni Stroppa è pronto a fare il proprio debutto ufficiale nella stagione 2026/2027. Dopo la promozione in Serie A conquistata grazie alla vittoria del campionato cadetto, gli arancioneroverdi affronteranno domani, sabato 15 agosto alle 20:45, il Modena nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

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Alla vigilia della sfida, Stroppa ha fatto il punto sulla preparazione estiva, sugli aspetti ancora da migliorare e sulle condizioni della rosa. Spazio anche alle gerarchie offensive, con parole particolarmente importanti su John Yeboah, Albion Rrahmani e Akor Adams.

Venezia, Stroppa valuta il precampionato

LA PREPARAZIONE ESTIVA – «Nel complesso il precampionato è andato bene, siamo in linea con le nostre aspettative e già a un buon livello per quella che è la nostra idea di condizione fisica. Sarà importante inserire bene i nuovi acquisti, soprattutto quei giocatori che si sono uniti più tardi al resto dei compagni, ma speriamo di essere pronti per la partita di domani. Il Modena è un avversario impegnativo da affrontare, sarà una sfida importante per capire il nostro reale livello».

Venezia, cosa deve ancora migliorare

Il tecnico non nasconde che la squadra abbia ancora diversi margini di crescita, soprattutto nella produzione offensiva e nella costruzione delle occasioni.

GLI ASPETTI DA MIGLIORARE – «Non abbiamo problemi particolari, ma c’è bisogno di lavorare. Non solo nella fase difensiva, questo discorso vale anche per la fase offensiva e per la costruzione della manovra. Sono soddisfatto della nostra idea di gioco, meno di ciò che riusciamo a produrre: sotto questo aspetto c’è bisogno di fare un passo in avanti, vorrei riuscire a ottenere numeri diversi nella creazione delle azioni pericolose. Da domani gli impegni saranno ufficiali, motivo per cui eventuali errori verranno pagati in modo diverso rispetto alle amichevoli».

Venezia, indisponibili e formazione contro il Modena

Stroppa ha poi aggiornato sulle condizioni di Adorante e Sverko, entrambi ancora lontani dal rientro, spiegando anche come le rotazioni potrebbero diventare una costante durante la stagione.

GLI INDISPONIBILI E LE SCELTE – «Avrò a disposizione 26 giocatori, saranno tutti disponibili tranne Adorante e Sverko: per il loro recupero siamo ancora lontani. Per quanto riguarda la formazione penso che ciò che succederà domani magari non lo vedremo nella partita successiva, sono convinto che in determinate zone di campo ci sia la possibilità di alternare diversi giocatori. Le risposte le avremo dagli allenamenti, deciderò anche in base a chi sta meglio fisicamente».

Venezia, Stroppa incorona Yeboah

Il passaggio più significativo riguarda però l’attacco, reparto rinforzato dagli arrivi di Akor Adams e Albion Rrahmani. Per Stroppa, tuttavia, esiste una gerarchia molto chiara.

YEBOAH E LE GERARCHIE IN ATTACCO – «Ho solamente un giocatore imprescindibile: John Yeboah. Lo vedo come una seconda punta ed è un fuoriclasse assoluto. Potremo vedere Rrahmani insieme a Yeboah, quando non ci sarà Yeboah allora Rrahmani insieme ad Adams: questo perché, se sta bene fisicamente, Rrahmani può giocare in entrambi i ruoli. Nessun giocatore della rosa ha le caratteristiche che ha Yeboah, ma anche Rrahmani può essere un punto di riferimento importante. Non dimentico anche Okoro e Lauberbach: in attacco, escluso Yeboah, anche gli altri se la possono giocare senza problemi».

Il debutto contro il Modena rappresenterà dunque il primo vero banco di prova per il nuovo Venezia: Stroppa vuole risposte immediate, soprattutto sul piano della produzione offensiva e della gestione delle rotazioni.