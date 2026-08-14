Genoa, De Rossi presenta la Coppa Italia: «Ascoli? Questa partita non può essere trattata come un test estivo»

Genoa, Daniele De Rossi parla alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’Ascoli: focus anche sul mercato e sui nuovi arrivati

Il Genoa è pronto a fare il proprio esordio ufficiale nella nuova stagione. Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’Ascoli, il tecnico rossoblù Daniele De Rossi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita e fare il punto sul lavoro svolto durante la preparazione.

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L’allenatore ha chiesto grande attenzione ai suoi giocatori, sottolineando come il primo appuntamento ufficiale non possa essere affrontato con lo stesso spirito delle amichevoli estive. Spazio anche al mercato, con il Genoa alla ricerca di un nuovo attaccante dopo le partenze di Ekuban ed Ekhator, e alle condizioni di alcuni nuovi elementi della rosa.

Genoa, De Rossi avverte sull’Ascoli

Il primo pensiero del tecnico è rivolto alla formazione allenata da Tomei, avversaria che sulla carta parte sfavorita ma che De Rossi non intende assolutamente sottovalutare.

LA COPPA ITALIA E L’ASCOLI – «La Coppa Italia va affrontata con serietà. L’Ascoli parte dietro di noi sulla carta, ma è una squadra organizzata e può creare problemi se non entriamo in campo con l’atteggiamento giusto. Il nostro obiettivo è superare il turno e dare continuità al lavoro fatto fin qui. Non ha senso parlare adesso di arrivare fino in fondo, ma questa partita non può essere trattata come un test estivo».

Genoa, De Rossi indica l’identikit del nuovo attaccante

Il mercato resta un altro tema centrale. Dopo le uscite di Caleb Ekuban e Jeff Ekhator, il Genoa sta valutando l’inserimento di un’altra punta con caratteristiche precise.

IL NUOVO ATTACCANTE – «Ekuban ed Ekhator sono due giocatori con caratteristiche diverse. Stiamo cercando un attaccante capace di attaccare bene la profondità, una qualità che chiedo molto ai miei attaccanti».

Una richiesta chiara da parte di De Rossi, che vuole aggiungere al reparto offensivo un profilo capace di allungare le difese avversarie e offrire nuove soluzioni al gioco rossoblù.

Genoa, le condizioni di Havel, Sow e Ostigard

Il tecnico si è infine soffermato sui singoli, fornendo indicazioni in particolare su Havel, Sow e Ostigard. I nuovi arrivati stanno progressivamente assimilando le richieste dello staff, anche se per qualcuno servirà ancora tempo per raggiungere la migliore condizione.

HAVEL, SOW E OSTIGARD – «Havel sta bene e mi sembra abbia già capito quello che vogliamo da lui. Sow capisce il calcio e recepisce subito quello che gli chiediamo, sia nel modo di giocare che nella costruzione. È arrivato in condizioni discrete, ma deve ancora crescere. Sarà della partita, anche se non vogliamo forzarlo dall’inizio. Sow e Ostigard avranno comunque spazio nel corso della gara».

Per il Genoa arriva dunque il momento delle prime risposte ufficiali: contro l’Ascoli De Rossi vuole vedere continuità rispetto al lavoro estivo, ma soprattutto l’atteggiamento necessario per centrare subito la qualificazione.