La Dynamo Dresda contro influencer e creator allo stadio: nuove regole per proteggere tifosi e diritti TV

Dynamo Dresda, stretta sui contenuti commerciali realizzati durante le partite: riprese vietate senza autorizzazione, stop agli influencer allo stadio

La Dynamo Dresda introduce nuove regole per limitare la presenza e l’attività di influencer, content creator, vlogger e streamer all’interno dello stadio. Il club tedesco ha pubblicato un comunicato congiunto con ultras e associazioni dei tifosi, annunciando una stretta sulle riprese effettuate durante le partite con finalità commerciali.

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Il nuovo regolamento vieta infatti la realizzazione di contenuti senza una preventiva autorizzazione quando questi vengono utilizzati per aumentare la visibilità personale o generare ricavi attraverso la pubblicazione sui social e sulle piattaforme digitali.

Dynamo Dresda, la tutela dei diritti commerciali e televisivi

Alla base della decisione ci sono innanzitutto motivazioni economiche e legali. La Dynamo vuole tutelare i propri diritti mediatici e quelli dei broadcaster che acquistano regolarmente le immagini delle partite.

Nel comunicato viene chiarita la posizione della società: «Le riprese delle partite e le visite allo stadio a scopo di sfruttamento commerciale non sono consentite dal regolamento dello stadio. Tale divieto serve in particolare a tutelare i diritti mediatici e di sfruttamento dei nostri partner televisivi nonché i diritti della società sportiva Dynamo Dresda. Se i contenuti vengono monetizzati, il beneficio principale va ai rispettivi creatori, mentre il nostro club non riceve nulla».

La questione, dunque, riguarda soprattutto la monetizzazione di contenuti prodotti sfruttando un evento del quale il club e i propri partner detengono i diritti.

Dynamo Dresda, attenzione anche all’esperienza dei tifosi

La stretta non nasce però soltanto da esigenze commerciali. Il club vuole anche preservare l’atmosfera sugli spalti e permettere ai tifosi di vivere la partita senza essere costantemente coinvolti in riprese e contenuti social.

«Oltre a questi aspetti legali, un’altra preoccupazione è per noi particolarmente importante – si legge ancora nel comunicato -. Vogliamo contribuire a garantire che tutti i visitatori si sentano a proprio agio nello stadio e possano vivere la partita insieme. Molti tifosi desiderano godersi l’esperienza allo stadio senza telecamere o registrazioni costanti nelle immediate vicinanze. La considerazione e il rispetto reciproco sono quindi prerequisiti essenziali per un’atmosfera positiva sugli spalti».

La Dynamo Dresda sceglie quindi una linea netta: meno contenuti commerciali non autorizzati e maggiore attenzione alla tutela dei diritti e dell’esperienza tradizionale dei tifosi allo stadio.