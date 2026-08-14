Udinese, Runjaic saluta Kristensen e carica i suoi: «La Coppa Italia è molto importante»

Udinese, Kosta Runjaic presenta la sfida contro il Padova: il tecnico parla dell’addio di Kristensen, degli indisponibili e degli obiettivi in Coppa Italia

L’Udinese è pronta a fare il proprio esordio ufficiale nella nuova stagione. Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Padova, il tecnico bianconero Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa facendo il punto sulla rosa e sugli obiettivi della squadra.

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Tra gli argomenti principali anche la partenza di Thomas Kristensen, ormai destinato all’Atalanta, e le condizioni dei giocatori in vista del primo appuntamento stagionale.

Udinese, Runjaic commenta l’addio di Kristensen

KRISTENSEN E GLI INDISPONIBILI – «Kristensen? Lui è stato un riferimento della nostra squadra, ci mancherà. Era probabile partisse. Adesso dobbiamo concentrarci sulla crescita dei nostri ragazzi, affinché siano i nuovi Perez, Bijol, Kristensen. Vedremo come miglioreranno, ma io sono ottimista. Vedo che hanno grande voglia di migliorare. Tutti a disposizione? Okoye e Unai Gomez ci saranno. Chakvetadze e Zanoli no. Goglichidze ha avuto una botta in allenamento ieri, niente di grave, vedremo. Gli altri ci saranno tutti».

Runjaic guarda quindi al futuro e punta sulla crescita dei giovani già presenti in organico, chiamati progressivamente a raccogliere l’eredità di giocatori diventati importanti nelle ultime stagioni.

Udinese, Runjaic punta sulla Coppa Italia

Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza della competizione, ricordando anche il percorso compiuto recentemente dal Bologna.

LA COPPA ITALIA – «Siamo contenti di affrontare il primo match ufficiale della stagione, ovviamente la Coppa Italia è molto importante. È in primis importante in quanto prima gara ufficiale e vogliamo cominciare bene. Sappiamo che nel corso della stagione lottiamo su due fronti, il campionato e la coppa. Più si va avanti più il percorso è difficile, quello della Coppa Italia è più breve per arrivare in Europa. Per quanto riguarda la Coppa in Italia ha una struttura diversa rispetto ad altre nazioni, dobbiamo cominciare il primo turno cercando di fare bene, per poi cercare di fare bene. Recentemente il Bologna è arrivato in Europa vincendo la Coppa Italia, dimostrando come da non favoriti si può fare un bel percorso. Vogliamo giocare il nostro calcio cercando di fare il miglior percorso possibile».

Contro il Padova, dunque, l’Udinese cercherà subito risposte positive: Runjaic vuole partire con il piede giusto e trasformare la Coppa Italia in un obiettivo concreto della stagione.