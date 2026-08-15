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Fiorentina, esordio convincente in Coppa Italia: 4-1 al Benevento e primi segnali della squadra di Grosso
Fiorentina, Gudmundsson, Kean, Ranieri e Ndour firmano il successo sul Benevento: ora derby contro Pisa o Empoli
La Fiorentina comincia la stagione nel modo giusto, superando 4-1 il Benevento nel primo turno di Coppa Italia. La squadra di Fabio Grosso conferma le buone sensazioni emerse durante il precampionato e conquista la qualificazione al turno successivo, dove affronterà la vincente del derby tra Pisa ed Empoli.
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La partita si mette immediatamente in discesa. Dopo poco più di un minuto, un errore del Benevento nella costruzione dal basso permette ad Atta di affondare sulla fascia e servire un cross preciso per Gudmundsson, che di testa firma l’1-0.
Fiorentina, Kean raddoppia e il Benevento prova a reagire
Nonostante lo svantaggio immediato, il Benevento prova a giocare senza timori, mantenendo anche un buon possesso palla. Lamesta crea diversi problemi sulla fascia e costringe De Gea a intervenire.
La maggiore qualità viola, però, emerge con continuità. Joao Mario colpisce una traversa, mentre poco dopo la mezz’ora arriva il raddoppio di Moise Kean, bravo ad anticipare in acrobazia Scognamillo su un cross dello stesso portoghese.
Grosso conferma il 4-3-2-1, con Gudmundsson e Atta alle spalle di Kean, Fagioli in regia e Ndour-Brescianini ai suoi lati.
Ranieri e Ndour chiudono la partita
Nella ripresa la Fiorentina mette definitivamente al sicuro il risultato. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Fagioli, Dragusin prolunga di testa e Ranieri trova il 3-0 da pochi passi.
Soltanto due minuti più tardi arriva anche il poker: Ndour sfrutta l’assist di Brescianini e porta il risultato sul 4-0.
Il Benevento trova poi il meritato gol della bandiera con Lamesta, mentre De Gea è ancora protagonista con due interventi importanti su calcio di punizione.
Fiorentina, debutta anche Croci classe 2010
Nel finale spazio anche ai giovani e ai nuovi arrivati. L’uscita di Atta per un problema muscolare permette l’esordio ufficiale di Croci, classe 2010, diventato il più giovane debuttante nella storia viola.
Applausi anche per Mastantuono e Oulai, entrati davanti ai circa 16.000 spettatori del Franchi. Una prima convincente per la nuova Fiorentina di Grosso, che parte con quattro gol, qualificazione e diversi segnali positivi.