Como, Yan Couto spiega la scelta: «La Champions League è stata un fattore molto importante»

Como, il nuovo terzino arrivato dal Borussia Dortmund racconta perché ha scelto il progetto lariano: le parole di Yan Couto

Yan Couto è pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Como. Il terzino destro brasiliano, arrivato dal Borussia Dortmund, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport le ragioni che lo hanno convinto ad accettare la proposta del club lariano.

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A pesare nella sua decisione sono stati soprattutto la possibilità di disputare la Champions League e il progetto tecnico della squadra, costruito attorno a un calcio offensivo e basato sul possesso del pallone.

Como, Yan Couto tra Champions e progetto tecnico

LA SCELTA DEL COMO – «La Champions League è stata un fattore molto importante, poi c’è l’allenatore, anche lui ha contribuito. Vuole sempre dominare il campo e avere sempre la palla, il suo gioco è divertente, mi identifico molto in questo. Abbiamo questa forte connessione nell’idea di gioco, poi è importante anche il fatto che in Italia si viva molto bene. È uno dei luogo migliori per me dopo stagioni non così positive al Borussia Dortmund. Sono qui per giocare bene e raggiungere il mio livello massimo».

Per Yan Couto il trasferimento al Como rappresenta quindi anche un’occasione di rilancio dopo un periodo non semplice in Germania. Il brasiliano punta a ritrovare continuità e rendimento, inserendosi in un sistema di gioco che considera particolarmente adatto alle proprie caratteristiche offensive.