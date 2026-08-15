Atalanta, Zalewski decide il Trofeo Bortolotti: la Dea di Sarri è ancora in rodaggio

Atalanta, successo sull’Athletic Bilbao nell’ultimo test prima della Conference League: decide il gol di Zalewski. Ecco com’è andata

L’Atalanta supera di misura l’Athletic Bilbao nell’ultimo test prima del playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv, ma la squadra di Maurizio Sarri appare ancora in piena fase di costruzione.

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Il cambio di modulo e i nuovi principi tattici richiedono tempo per essere assimilati, motivo per cui non si può parlare di passo indietro rispetto alla vittoria sul campo dello Schalke 04. La Dea mostra infatti buone trame di possesso, ma fatica ancora a trasformarle in occasioni realmente pericolose.

Atalanta, Zalewski firma la vittoria

Nel primo tempo il lampo migliore arriva da una progressione di Bellanova, non sfruttata da Scamacca al centro dell’area. Dall’altra parte, l’Athletic Bilbao crea la sua occasione più nitida approfittando di un errore di Ederson in impostazione e di una lettura difensiva non perfetta di Kossounou, ma Maroan calcia alto da posizione favorevole.

Prima dell’intervallo ci provano anche Zalewski e Gaetano, senza trovare lo specchio.

La rete decisiva arriva a inizio ripresa: Zalewski parte in azione personale, supera l’avversario e conclude sul primo palo, trovando anche la collaborazione di un Unai Simon non impeccabile.

La sensazione finale è quella di un’Atalanta meno spettacolare rispetto al passato, ma più attenta alla gestione del pallone e alla solidità. Sarri sta lavorando su una squadra più ordinata, capace di controllare il ritmo e sfruttare le sovrapposizioni degli esterni bassi. Ora il prossimo banco di prova sarà già europeo.