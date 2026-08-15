Roma, Fofana sorpassa Mora: pronti 40 milioni per il talento del Lione. Restano vive Nkunku e Martinelli

Roma, il mercato accelera: stallo totale per Rodrigo Mora, D’Amico cambia strategia e punta Malick Fofana

La Roma cambia passo sul mercato e prova a uscire dallo stallo legato a Rodrigo Mora. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso è pronto a mettere sul tavolo i 40 milioni di euro richiesti dal Lione per Malick Fofana, diventato una delle principali alternative al talento del Porto.

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La dirigenza proverà comunque a ottenere condizioni di pagamento più favorevoli, magari attraverso una dilazione o una formula diversa dall’acquisto immediato. Sulla valutazione del giocatore, però, la distanza tra le parti sarebbe minima.

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Roma, stallo totale per Rodrigo Mora

La trattativa per Mora resta invece bloccata. Il Porto non intende accettare un semplice diritto di riscatto che permetterebbe alla Roma di scegliere tra un anno se acquistare definitivamente il giocatore.

Il presidente André Villas-Boas vuole la certezza di incassare circa 40 milioni nel 2027, oltre agli 8 milioni previsti per il prestito oneroso. Una posizione che ha congelato l’operazione.

Anche il tecnico del Porto Francesco Farioli ha confermato la situazione: «Noi Rodrigo lo utilizzeremo».

Roma-Fofana, il problema sono i tempi del Lione

Per Fofana, il nodo principale non sarebbe invece economico, ma temporale. Il Lione vorrebbe infatti trattenere il classe 2005 almeno fino al doppio playoff di Champions League contro il Fenerbahçe, con un’eventuale cessione soltanto dopo il 26 agosto.

Una tempistica considerata troppo lunga dalla Roma, che vuole consegnare rapidamente nuovi rinforzi a Gian Piero Gasperini. Per questo il ds Andrea D’Amico continua a muoversi contemporaneamente su più piste.

Roma, Nkunku, Martinelli e le altre alternative

Tra i nomi sondati c’è Christopher Nkunku, in uscita dal Milan e già apprezzato da Gasperini. Nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti per capire la fattibilità dell’operazione.

Nel radar resta anche Yann Gboho del Tolosa, reduce da 10 gol nell’ultima stagione, mentre alla Roma sarebbe stato proposto anche Assane Diao del Como.

Torna inoltre d’attualità Gabriel Martinelli. Il brasiliano ha rifiutato il Galatasaray e aspetta una società di primo piano nei principali campionati europei. L’Arsenal ha già avuto contatti con la Roma, ma resta importante l’ostacolo dell’ingaggio da circa 7 milioni netti.

Infine riemerge anche la pista Said El Mala del Colonia. Il mercato giallorosso entra così in una fase decisiva: Mora resta vivo, ma la Roma non vuole più aspettare senza alternative.