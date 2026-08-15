Mercato Milan, Santiago Gimenez a un passo dal Porto! Intesa vicina, ecco cosa non ha funzionato nella sua avventura in rossonero

Mercato Milan, Santiago Gimenez vicinissimo al Porto! Ecco l’analisi della sua avventura in rossonero, cosa non ha funzionato

Il futuro di Santiago Giménez si appresta a prendere una direzione ben precisa lontana da San Siro. Il centravanti messicano è infatti a un passo dal definire il proprio trasferimento al Porto secondo Matteo Moretto, con una trattativa arrivata ormai alle sue battute conclusive. Nelle ultime ore le parti si sono aggiornate per definire al 100% la base d’intesa sui termini personali del contratto, mentre tra la società lusitana e la dirigenza del Milan la negoziazione si trova in uno stato decisamente avanzato. Si attende ora soltanto il definitivo via libera da parte del club rossonero per autorizzare l’operazione.

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Cosa non ha funzionato nell’esperienza al Milan

L’avventura di Giménez in maglia rossonera non è riuscita a mantenere le elevate aspettative della vigilia. Arrivato in Italia dopo i numeri record collezionati in Olanda con il Feyenoord, l’attaccante ha riscontrato evidenti difficoltà nell’adattarsi ai ritmi e alle rigidità tattiche della Serie A. A limitare l’impatto del classe 2001 è stata la spiccata aggressività dei difensori italiani, che gli hanno chiuso le linee di corsa e la profondità in cui solitamente riesce a fare la differenza. A questo quadro si sono aggiunti un’intensa pressione ambientale, un sistema di gioco spesso poco incline a valorizzarne la presenza in area di rigore e un’impiego a intermittenza causa anche infortuni che gli ha impedito di trovare la necessaria continuità. Senza il costante flusso di rifornimenti a cui era abituato e complice una fiducia andata via via incrinandosi, l’intesa con lo scacchiere del Milan si è progressivamente affievolita.

Il rilancio in Portogallo con la maglia del Porto

Per il calciatore messicano la destinazione Porto rappresenta la piazza ideale da cui ripartire per ritrovare lo smalto e la vena realizzativa dei tempi migliori. Il campionato portoghese, caratterizzato da spazi più ampi e transizioni veloci, offre un contesto tattico nettamente più affine alle sue caratteristiche tecniche. I Dragões hanno individuato in lui il terminale offensivo di riferimento attorno a cui costruire la manovra della squadra, garantendogli quel ruolo di primo piano che a Milano era sfumato. I prossimi giorni saranno decisivi per archiviare gli ultimi cavilli burocratici, scambiare la documentazione tra le società e programmare l’arrivo dell’atleta in Portogallo per le visite mediche di rito.