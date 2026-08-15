Fiorentina, Grosso rivela: «Abbiamo tanto potenziale, dobbiamo tirarlo fuori tutto e creare un’unione di squadra. Voglio dire questa cosa su Mastantuono»

Fiorentina, Fabio Grosso ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Benevento. Le sue dichiarazioni

La Fiorentina supera il turno di Coppa Italia battendo il Benevento e regalando le prime indicazioni positive della nuova stagione. Intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post-partita, il tecnico viola Fabio Grosso ha espresso grande soddisfazione per l’affermazione ottenuta, analizzando la prestazione della squadra e delineando il percorso di crescita del gruppo.

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Entusiasmo, lavoro e l’esordio dei giovani Croci e Mazzeo

L’allenatore della compagine toscana ha prima di tutto rimarcato l’ottimo clima presente all’interno dello spogliatoio e la necessità di dare continuità al lavoro impostato: «Siamo contenti, c’è dell’entusiasmo e le nostre idee sono chiare. Ci sono tanti cambiamenti e abbiamo fatto cose nuove che dobbiamo migliorare con il tempo. Sappiamo che per costruire cose belle ci vuole tanto lavoro e un po’ di tempo: abbiamo trovato un’ottima atmosfera e proveremo a tenere questo».

La sfida contro i campani ha offerto l’opportunità di lanciare dal primo minuto o a gara in corso diversi profili della cantera. Tra questi spicca Croci, diventato il più giovane debuttante della storia recente del club, insieme al compagno Mazzeo. Grosso ha voluto premiare l’atteggiamento dei due ragazzi: «Hanno fatto delle belle cose, lui e Mazzeo. Ho provato a mettere lui con delle belle qualità, abbiamo fatto un po’ di fatica ma lui ci ha messo tanta generosità: ha delle ottime base».

Le richieste di mercato e l’assetto per il campionato

In ottica futura, la dirigenza rimane vigile per completare la rosa prima della chiusura della sessione estiva. Il tecnico si è soffermato sull’esigenza di alzare il tasso di tasso tecnico della squadra per affrontare al meglio i prossimi impegni: «Delle volte il modulo ha avuto queste caratteristiche. Dobbiamo mettere dentro qualcosina che possa garantire qualità dentro al campo. Continuiamo a cambiare ma ci aspetta un campionato difficile e vorremmo farci trovare pronti. Sono contento di quello che ho visto e lavoreremo per migliorarci: proverò a mettere i ragazzi che stanno meglio nelle condizioni ideali per loro».

L’impatto di Mastantuono sullo scacchiere viola

Infine, un passaggio fondamentale è stato dedicato a Franco Mastantuono, uno dei profili più di talento approdati a Firenze. L’allenatore ha speso parole di elogio per il giovane argentino, sottolineandone la maturità immediata: «Il ragazzo è giovanissimo, ma non sembra così giovane in campo per personalità e carisma. Lui è arrivato da pochi giorni, ha qualità individuali molto alte e si mette con tanta umiltà a servizio della squadra: per ora abbiamo tanto potenziale, dobbiamo tirarlo fuori tutto e creare un’unione di squadra».