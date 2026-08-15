Calciomercato Juventus: spuntano Musso e Ederson per la porta! Due nomi per il vice-Cambiaso, idea Fofana a centrocampo. Ultimissime

Calciomercato Juventus: tutti gli sviluppi sulle trattative dei bianconeri. Da Musso e Ederson per la porta all’idea Fofana a centrocampo

La Juventus prosegue la propria campagna di rafforzamento estiva esplorando opportunità strategiche nei reparti chiave della rosa. Tra occasioni a centrocampo, opzioni internazionali tra i pali e la caccia all’alternativa sulla corsia mancina, la dirigenza piemontese guarda con attenzione agli esuberi delle grandi potenze europee.

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Mediana: idea Youssouf Fofana dal Milan

In casa Milan, l’insediamento del tecnico Ruben Amorim ha stravolto le gerarchie interne, portando all’esclusione di Youssouf Fofana dai piani futuri. Questa situazione di rottura ha attirato l’interesse dei dirigenti bianconeri, pronti a cogliere l’opportunità per assicurarsi un profilo di sostanza a condizioni vantaggiose secondo Sky. Pur senza trattative ufficiali ancora avviate, la Juventus valuta la fattibilità dell’operazione, ipotizzando anche possibili scambi di mercato per rinforzare il centrocampo.

Porta: stallo per Vicario, spuntano le opzioni Musso ed Ederson

Fervono le manovre anche per il ruolo di numero uno nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Riscontrate forti resistenze da parte del Tottenham per Guglielmo Vicario, la Juventus ha iniziato a vagliare profili alternativi. Una pista concreta porta a Juan Musso dell’Atlético Madrid, la cui operazione potrebbe intrecciarsi con l’interesse dei colchoneros per Nico Gonzalez.

Inoltre, come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano: «La Juve ha fatto più chiamate nella giornata di oggi per valutare le alternative visto che il discorso Suzuki è stato bloccato personalmente da Luis Enrique e, al momento, non c’è stata nessuna chiamata per Vicario. A proposito della porta, fra i vari contatti avuti c’è stato anche uno con Jorge Mendes per il portiere del Fenerbahce Ederson. Questo nome teniamo lì perché può rappresentare una possibilità. Vediamo se i bianconeri si scalderanno sull’ex Manchester City».

Fascia sinistra: si cerca un vice-Cambiaso in prestito

Parallelamente all’imminente arrivo di Jhon Lucumí per le visite mediche in difesa, l’ulteriore priorità riguarda l’ingaggio di un terzino sinistro da alternare ad Andrea Cambiaso. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nomi attenzionati sono quelli di Álvaro Carreras del Real Madrid e Rayan Aït-Nouri del Manchester City. La Juventus intende percorrere esclusivamente la strada del prestito temporaneo, attendendo un’apertura da parte dei club proprietari del cartellino nelle battute finali del mercato.