Calciomercato Napoli, sorpresa Manna! Non solo Badiashile, resiste il nome di Aguerd per la difesa. Chi è l’obiettivo degli azzurri

Calciomercato Napoli, il nome di Aguerd resta forte per la difesa. Chi è l’obiettivo degli azzurri, la sua storia e le sue caratteristiche tecniche

Il Napoli lavora a ritmo serrato per completare la ristrutturazione della propria linea difensiva, mantenendo un’attenzione costante sulle diverse occasioni offerte dalle battute finali della sessione estiva. Nonostante la dirigenza azzurra abbia ormai definito l’accordo con il Chelsea per l’acquisto di Benoit Badiashile — che rimane la priorità assoluta per il reparto ed è prossimo all’ufficialità —, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a monitorare con grande attenzione un profilo già seguito in passato.

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Il clamoroso no di Nayef Aguerd alla Real Sociedad

Il nome tornato d’attualità all’ombra del Vesuvio è quello di Nayef Aguerd, centrale marocchino classe 1996 vincolato al Marsiglia fino al 2030. Il calciatore è stato protagonista di un inaspettato colpo di scena sull’asse di mercato franco-spagnolo: quando l’intesa tra la società transalpina e la Real Sociedad era ormai formalizzata sulla base di un prestito oneroso con opzione di riscatto, l’atleta ha deciso di fermare tutto e non sottoscrivere l’accordo.

Il rifiuto è giunto a sorpresa, dal momento che il giocatore aveva già fornito la propria disponibilità e superato positivamente l’iter delle visite mediche. A ricostruire la vicenda e a confermare l’interesse mai spento del club partenopeo è l’edizione della Gazzetta dello Sport, che analizza lo scenario evidenziando come «meglio non distrarsi, perché al Napoli il difensore marocchino piace e non poco».

L’emergenza infortuni e le mosse del ds Manna

La scelta di Aguerd di non completare il passaggio in Liga riapre improvvisamente ogni discorso sul suo futuro. Per la società azzurra la sua disponibilità rappresenta un’opportunità di mercato low cost da valutare con attenzione, specialmente alla luce dell’emergenza numerica che ha colpito la retroguardia di Massimiliano Allegri a causa delle defezioni fisiche di Alessandro Buongiorno e Marianucci.

Benché Badiashile rimanga il primo obiettivo per rinforzare la rosa, Manna potrebbe approfittare della delusione del Marsiglia per la mancata cessione ai baschi per avanzare una proposta a condizioni vantaggiose. I prossimi giorni chiariranno se i dirigenti azzurri decideranno di sferrare l’affondo finale per regalare al tecnico un ulteriore elemento di caratura internazionale.

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Chi è Nayef Aguerd: esperienza internazionale e forza fisica per la difesa

Nayef Aguerd, centrale marocchino classe 1996 di proprietà del Marsiglia, è un difensore esperto e strutturato che si è affermato tra i profili più affidabili del panorama europeo. Cresciuto nel FUS Rabat prima di approdare in Francia tra Digione e Rennes, il calciatore ha compiuto il salto di qualità definitivo durante l’esperienza in Premier League con la maglia del West Ham, culminata con la vittoria della Conference League.

Dal punto di vista tattico, Aguerd è un centrale mancino naturale, caratteristica fondamentale per garantire fluidità e pulizia nella prima impostazione dal basso. Dotato di un’imponente struttura fisica e di una spiccata abilità nel gioco aereo, fa del senso della posizione e del tempismo negli interventi i suoi punti di forza. Colonna della Nazionale del Marocco — con cui ha conquistato lo storico quarto posto ai Mondiali del 2022 —, garantisce leadership, abitudine ai ritmi elevati e grande affidabilità internazionale.