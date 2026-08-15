Newcastle, è fatta per il colpo in difesa! Accordo totale con il Benfica per Amar Dedic

Newcastle, accordo raggiunto con il Benfica per Amar Dedic. Tutti i dettagli dell’operazione

Il Newcastle mette a segno uno dei colpi più affascinanti di questa sessione di calciomercato, rinforzando la propria linea arretrata con un profilo di grande caratura internazionale. Ormai non ci sono più dubbi, la trattativa è fatta: la dirigenza inglese secondo Fabrizio Romano ha raggiunto un accordo con il Benfica per il trasferimento di Amar Dedić. Si chiude così un’operazione che regala ai Magpies un rinforzo fondamentale per affrontare al meglio le ambizioni della nuova stagione in Premier League.

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Le cifre dell’affare: investimento da 35 milioni di euro

Dal punto di vista economico, l’operazione rappresenta uno sforzo di assoluto rilievo per le casse della società britannica. L’intesa tra le parti si è sbloccata sulla base di un pacchetto da 35 milioni di euro complessivi. Per convincere definitivamente la dirigenza lusitana a lasciar partire il difensore, il Newcastle ha inoltre accettato di inserire nel contratto una preziosa clausola di rivendita inclusa per il Benfica, garantendo ai portoghesi una percentuale sugli introiti di un’eventuale futura cessione del talento bosniaco.

La ferrea volontà del giocatore e l’incrocio con Jaissle

La trattativa ha vissuto momenti di stallo, soprattutto perché il club portoghese voleva che Dedić restasse a Lisbona per continuare a essere un pilastro inamovibile del proprio progetto tecnico. Tuttavia, a fare la differenza spaccando definitivamente l’equilibrio è stata la ferma posizione del diretto interessato. Il terzino ha infatti spinto con forza per approdare in Inghilterra, ponendo il trasferimento al Newcastle come priorità assoluta e declinando ogni altra ipotesi sul tavolo.

A pesare in modo decisivo sulla scelta del calciatore è stata la prospettiva tecnica. Il difensore è infatti entusiasta di lavorare con Matthias Jaissle: il progetto tattico del manager e la sua filosofia di gioco dinamica e aggressiva rappresentano, secondo l’atleta, il palcoscenico ideale per la sua definitiva consacrazione nel calcio dei vertici europei.

Un terzino moderno per blindare la fascia dei Magpies

L’arrivo di Dedić in Inghilterra consegna allo staff tecnico un esterno basso moderno, dotato di grande spinta offensiva, ottime doti atletiche e una spiccata affidabilità in fase di ripiegamento. Il suo innesto si sposa perfettamente con le ambizioni della proprietà, determinata a costruire una rosa profonda e competitiva in ogni suo reparto. Con le intese ormai definite in ogni minimo dettaglio, si attende ora solo lo scambio dei documenti: nelle prossime ore il giocatore è atteso in città per le visite mediche di rito e la successiva firma sul contratto.