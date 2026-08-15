Bordeaux a rischio esclusione da tutte le competizioni! Il club risponde al CNOSF: «Pronti a difenderci, a rischio la liquidazione»

Bordeaux rischia di essere escluso da tutte le competizioni! Il club ha risposto con un comunicato ufficiale al CNOSF

Il FC Girondins de Bordeaux attraversa uno dei momenti più complessi della propria storia centenaria. A seguito del parere espresso dalla Conferenza dei Conciliatori del Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese (CNOSF), che ha raccomandato di confermare l’esclusione della società dai tornei nazionali con conseguente declassamento in Régional 1 o categorie inferiori, il club girondino ha espresso tutta la propria contrarietà attraverso una nota ufficiale.

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La precisazione sulla FFF e le garanzie economiche presentate

La dirigenza ha voluto innanzitutto precisare la natura del provvedimento, ricordando che «A questo stadio, non si tratta di una decisione, ma di una raccomandazione: quella di mantenere la misura di esclusione dalle competizioni nazionali pronunciata nei confronti del Club, e quindi la sua retrocessione in Régional 1 o a un livello inferiore. La decisione spetta ora al Comitato Esecutivo della Federazione Francese di Calcio, unico autorizzato a deliberare».

Nel comunicato viene sottolineato forte stupore per l’orientamento emerso, a fronte dei consistenti impegni finanziari profusi dalla nuova proprietà per garantire la sostenibilità del progetto. I nuovi investitori hanno infatti effettuato il deposito in sequestro di 10,6 milioni di euro presso la Cassa dei Depositi e Consignazioni, integrato da un ulteriore importo di 10 milioni di dollari allocato su un conto dedicato presso la banca JP Morgan. A queste garanzie si affianca l’impegno a dare esecuzione al Piano di Continuazione 2025-2035 approvato dal Tribunale di Commercio, destinato a saldare 20 milioni di euro di debiti verso club e creditori regionali, tutelando al contempo i posti di lavoro esistenti.

Il rischio di liquidazione giudiziaria e le azioni legali

Il club esprime profondo rammarico per il fatto che tale rigore di bilancio e il pieno controllo della massa salariale mostrato nella stagione 2025/2026 non siano stati ritenuti sufficienti per revocare la sanzione. La nota avverte che, qualora la Federazione Francese di Calcio recepisse la raccomandazione, si metterebbe la parola fine alla storia di un sodalizio vincitore di sei titoli di Francia, spingendo inevitabilmente la società verso la liquidazione giudiziaria.

La nuova Direzione del Bordeaux si è detta pronta a difendere i propri interessi in ogni sede, esercitando tutte le vie di ricorso previste dalla legge. Nel frattempo, la prima squadra prosegue la preparazione sul campo con professionalità, forte del sostegno di tifosi, dipendenti e partner commerciali.