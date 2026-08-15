Suzuki, clamoroso dietrofront del PSG: affare saltato con il Parma, si inserisce l’Aston Villa. Cosa sta succedendo

Suzuki-PSG, sfuma l’operazione da 35 milioni: commissioni troppo alte, ora l’Aston Villa prova il sorpasso. Il racconto dello stop alla trattativa

Sembrava ormai tutto definito per il trasferimento di Zion Suzuki dal Parma al Paris Saint-Germain, ma l’operazione è clamorosamente saltata nelle fasi conclusive. Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins di RMC Sport e confermato da Fabrizio Romano, il club francese ha deciso di interrompere la trattativa nonostante l’accordo già raggiunto con la società emiliana.

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L’intesa tra PSG e Parma prevedeva un’operazione complessiva da circa 35 milioni di euro. Il portiere giapponese era pronto a partire per Parigi per sostenere le visite mediche e i campioni di Francia avevano addirittura organizzato un volo privato per permettergli di raggiungere la capitale francese.

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Suzuki, cosa ha fatto saltare l’accordo con il PSG

Il problema sarebbe emerso proprio nel momento dello scambio dei documenti. Secondo le ricostruzioni provenienti dalla Francia, le richieste avanzate dall’entourage di Suzuki per le commissioni degli agenti sarebbero state giudicate eccessive dalla dirigenza del Paris Saint-Germain.

Una distanza che non sarebbe stato possibile colmare e che avrebbe convinto il PSG a ritirarsi definitivamente dall’operazione. Di conseguenza sono stati cancellati anche il viaggio del giocatore e le visite mediche programmate.

Per Suzuki sembrava quindi profilarsi un immediato ritorno al Parma, almeno in attesa di capire quali altre opportunità potessero aprirsi sul mercato.

Aston Villa subito su Suzuki

La risposta non si è fatta attendere. Nelle ore successive alla rottura con il PSG si è infatti mosso con decisione l’Aston Villa, pronto a inserirsi nella corsa al classe 2002.

Il club inglese avrebbe già preso contatto sia con il Parma sia con gli agenti dell’estremo difensore per verificare la possibilità di impostare rapidamente una nuova operazione. L’obiettivo sarebbe quello di avvicinarsi alla proposta economica presentata dai parigini, superiore ai 30 milioni di euro.

La situazione resta quindi in piena evoluzione. L’avventura di Suzuki al PSG è tramontata proprio a un passo dalla firma, ma il suo futuro potrebbe comunque essere lontano da Parma: adesso è l’Aston Villa a provare l’affondo.