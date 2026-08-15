Freuler verso l’Olympiacos: addio alla Serie A dopo dieci anni per il centrocampista svizzero

Freuler all’Olympiacos: il centrocampista svizzero lascia la Serie A dopo 10 anni e vola in Grecia

Il futuro di Remo Freuler si appresta a prendere una direzione ben precisa, pronta a condurlo lontano dal campionato italiano. Il centrocampista svizzero è infatti sempre più vicino a vestire la maglia dell’Olympiacos, come rimbalzato con insistenza dalle indiscrezioni di mercato provenienti dalla Grecia. Attualmente svincolato dopo la conclusione della sua ultima esperienza con il Bologna, il classe 1992 si prepara a salutare la Serie A dopo un lungo e importante decennio.

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La trattativa con l’Olympiacos e l’offerta dal NEOM

La pista che porta ad Atene ha subito una forte accelerazione nel corso delle ultime ore, trasformando un semplice sondaggio in una negoziazione decisamente concreta. Sul tavolo del mediano elvetico, tuttavia, non mancavano le opzioni internazionali.

Circa un mese fa si era infatti concretizzato un forte interesse da parte del calcio arabo, con un’offerta ufficiale presentata dal NEOM e rivelata dalla testata FootMercato. Nonostante le ricche prospettive arabe, l’ipotesi di approdare al club ellenico ha progressivamente preso il sopravvento, spinta dal desiderio del calciatore di rimanere protagonista nel panorama calcistico europeo e di competere ai massimi livelli continentali.

Un decennio da protagonista nel calcio italiano

Con la firma imminente per la formazione biancorossa, si chiude per Freuler un capitolo durato ben dieci stagioni in Italia. L’impatto dello svizzero sul massimo campionato nostrano è stato profondo e costante:

Gli anni d’oro all’Atalanta: Arrivato nel gennaio 2016, il mediano si è trasformato nel motore tattico della compagine bergamasca, diventando uno dei pilastri fondamentali dello storico ciclo nerazzurro condito dalle memorabili notti di Champions League.

Arrivato nel gennaio 2016, il mediano si è trasformato nel motore tattico della compagine bergamasca, diventando uno dei pilastri fondamentali dello storico ciclo nerazzurro condito dalle memorabili notti di Champions League. La certezza a Bologna: Dopo la parentesi in Premier League al Nottingham Forest, il ritorno in Italia tra le fila dei felsinei gli ha permesso di confermarsi un leader carismatico di assoluto affidamento per la mediana.

Per l’Olympiacos, l’ingaggio a parametro zero di Freuler rappresenta un innesto di grandissima esperienza internazionale, capace di portare geometria, ritmo e mentalità vincente. I prossimi giorni saranno determinanti per definire gli ultimi dettagli burocratici, formalizzare l’accordo e programmare l’arrivo del giocatore in Grecia per sostenere l’iter delle visite mediche di rito.