Torino, i convocati di Abate per la Carrarese: presenti cinque nuovi acquisti, fuori Zapata e Ilic

Torino-Carrarese, Abate sceglie 23 giocatori per l’esordio in Coppa Italia: ci sono Comert, Comuzzo, Fitz-Jim, Oristanio e Mascardi

Il Torino è pronto a fare il proprio esordio ufficiale stagionale nella sfida di Coppa Italia contro la Carrarese. Il tecnico Ignazio Abate ha diramato la lista dei 23 convocati per il match, includendo diversi volti nuovi arrivati durante la sessione estiva di mercato.

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Tra questi figurano Comert, Comuzzo, Fitz-Jim, Gaetano Oristanio e Mascardi, tutti a disposizione per la gara. Non ci saranno invece Njie e Duvan Zapata, fermati da problemi fisici. Fuori dalla lista anche Ivan Ilic e Anjorin, entrambi considerati sul piede di partenza.

Torino-Carrarese, la lista completa dei convocati

PORTIERI: Mascardi, Paleari, Siviero.

DIFENSORI: Biraghi, Coco, Comert, Comuzzo, Dembélé, Ismajli, Pedersen, Pellini.

CENTROCAMPISTI: Aboukhlal, Cacciamani, Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Luongo, Oristanio, Vlasic.

ATTACCANTI: Adams, Kulenovic, Simeone.

Per Abate sarà quindi il primo appuntamento ufficiale sulla panchina granata, con la Coppa Italia che offrirà subito indicazioni importanti sul lavoro svolto durante il precampionato e sull’inserimento dei nuovi arrivati.