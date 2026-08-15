Federico Croci, chi è il gioiello della Fiorentina: record all’esordio, gol e trofei nel percorso del classe 2010

Federico Croci entra nella storia della Fiorentina: a 16 anni e 44 giorni è il più giovane esordiente di sempre del club viola. Ecco chi è

Federico Croci ha scelto la vittoria per 4-1 contro il Benevento in Coppa Italia per scrivere una pagina di storia della Fiorentina. Entrato al posto di Atta, il talento classe 2010 ha debuttato con la prima squadra a 16 anni e 44 giorni, diventando il più giovane calciatore viola a disputare una partita ufficiale. Superato il precedente primato di Giacomo Banchelli, che aveva esordito a 16 anni, 7 mesi e 14 giorni.

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Federico Croci, dagli inizi a Subbiano alla Fiorentina

Nato il 1° luglio 2010 a Bibbiena, Croci comincia a giocare a 5 anni nel Marino Mercato Subbiano, dove rimane per sei stagioni. Nel 2021 passa all’Aquila Montevarchi, prima dell’approdo nel settore giovanile della Fiorentina nell’estate 2022.

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La sua crescita accelera soprattutto con l’Under 15. Nel gennaio 2025 aveva già segnato 22 gol in 11 presenze, chiudendo poi la regular season con 39 reti in 23 partite, diventate 42 considerando la fase finale. Numeri accompagnati anche dalle prestazioni con l’Italia Under 15, con 3 gol in 3 gare nel Torneo di Sviluppo UEFA vinto dagli Azzurrini.

Federico Croci, Viareggio Cup ed Europeo Under 17

Nel 2025/26 la Fiorentina decide di confrontarlo stabilmente con avversari più grandi, utilizzandolo tra Under 17, Under 18 e Primavera. Il debutto in Primavera 1 arriva quando ha appena 15 anni.

Uno dei momenti più importanti è la Viareggio Cup 2026: la Fiorentina Under 18 conquista il torneo dopo 34 anni e Croci domina la finale contro il Rijeka con due gol e un assist, venendo premiato come migliore in campo.

La crescita prosegue con l’Italia Under 17, nonostante sia un 2010 inserito in una selezione composta soprattutto da 2009. Agli Europei in Estonia segna contro la Spagna in semifinale e contribuisce al percorso culminato con il titolo continentale conquistato contro il Belgio.

Il 17 luglio 2026 arriva anche il primo contratto professionistico con la Fiorentina fino al 2029, preludio all’aggregazione alla squadra di Fabio Grosso.

Federico Croci, caratteristiche tecniche e fisiche

Definirlo semplicemente centravanti sarebbe riduttivo. Croci può giocare da esterno offensivo, seconda punta o alle spalle del numero 9, muovendosi su tutto il fronte d’attacco. In passato ha indicato Neymar e Riccardo Sottil come riferimenti.

Tra le sue qualità migliori spiccano accelerazione, dribbling, cambio di direzione, attacco della profondità e soprattutto una notevole confidenza con il gol. Sa leggere gli spazi in area e arrivare rapidamente alla conclusione, mostrando una maturità offensiva superiore alla sua età.

Fisicamente è ancora in fase di sviluppo e dovrà crescere soprattutto nella forza nei duelli, nella protezione del pallone e nella continuità senza palla. Il suo percorso, però, racconta già una precocità fuori dal comune. Dopo il debutto contro il Benevento, Grosso ha parlato di un ragazzo con «belle qualità»: la Fiorentina adesso si gode uno dei talenti più interessanti della propria cantera.