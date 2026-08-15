Calciomercato
Napoli, Badiashile sempre più vicino: atteso l’ok di De Laurentiis per chiudere con il Chelsea
Napoli-Badiashile, la trattativa può sbloccarsi domani: manca il via libera finale del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis
Il Napoli continua a lavorare con decisione per Benoît Badiashile, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto difensivo. La trattativa con il Chelsea è entrata in una fase particolarmente delicata e potrebbe registrare l’accelerazione decisiva già nella giornata di domani, domenica 16 agosto.
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Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle prossime ore è infatti atteso il via libera definitivo di Aurelio De Laurentiis all’ultima richiesta presentata dalla società londinese.
Napoli-Badiashile, ore decisive per l’accordo
Il lavoro tra i due club prosegue da giorni e il Napoli punta ad arrivare rapidamente alla fumata bianca. La dirigenza azzurra considera Badiashile un profilo ideale per aumentare qualità, fisicità ed esperienza internazionale nel cuore della retroguardia.
Il passaggio decisivo è ora rappresentato dall’approvazione del presidente De Laurentiis alle condizioni definite durante gli ultimi contatti con il Chelsea. Una volta arrivato l’ok, la trattativa potrebbe essere completata in tempi molto rapidi.
La giornata di domenica si preannuncia quindi fondamentale per il futuro del difensore francese: il Napoli attende l’ultimo semaforo verde per provare a consegnare un nuovo centrale alla propria difesa.