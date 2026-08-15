Coppa Italia
Torino-Carrarese 1-0, Simeone regala ad Abate la prima vittoria: granata al turno successivo
Torino, esordio positivo per Ignazio Abate: Simeone decide la sfida di Coppa Italia contro la Carrarese
Comincia con una vittoria l’avventura ufficiale di Ignazio Abate sulla panchina del Torino. I granata superano 1-0 la Carrarese nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e conquistano l’accesso al turno successivo della competizione.
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A decidere la sfida è Giovanni Simeone, subito protagonista nella prima gara ufficiale della stagione. L’attaccante sfrutta al meglio un cross preciso di Marcus Pedersen e trova il gol che indirizza il match già nelle battute iniziali.
Torino, Simeone firma il passaggio del turno
Dopo il vantaggio, il Torino prova a gestire il ritmo senza correre rischi eccessivi. La Carrarese di Gabriele Cioffi prova a reagire e a mantenersi in partita, ma fatica a costruire occasioni realmente pericolose dalle parti della porta granata.
La squadra di Abate mostra così solidità e attenzione, riuscendo a conservare il minimo vantaggio fino al triplice fischio.
Il successo permette al Torino di iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso stagionale e di avanzare in Coppa Italia.
Nel prossimo turno i granata affronteranno il Monza dell’ex Ivan Jurić, che ha conquistato la qualificazione battendo 3-0 l’Avellino. Un appuntamento che rappresenterà un nuovo banco di prova per il Torino e per il progetto tecnico appena avviato da Abate.