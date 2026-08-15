Torino, il Salisburgo rilancia per Njie: pronta un’offerta da 12 milioni più percentuale sulla rivendita

Torino-Njie, il Salisburgo accelera per l’attaccante classe 2005: cresce la fiducia per la chiusura

Il Salisburgo continua a spingere con decisione per Alieu Njie, attaccante classe 2005 del Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club austriaco sarebbe pronto a presentare un nuovo rilancio per provare a convincere definitivamente la società granata.

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La nuova proposta dovrebbe prevedere 12 milioni di euro di parte fissa, oltre a una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Un’offerta migliorativa rispetto alla precedente, che era stata formulata sulla base di 10 milioni più 2 di bonus.

Torino, cresce la fiducia per la cessione di Njie

Le parti continuano a lavorare e la sensazione è che nelle ultime ore sia aumentata la fiducia per arrivare alla fumata bianca. Il Salisburgo considera Njie un profilo importante per il proprio progetto e vuole provare a chiudere l’operazione in tempi brevi.

Sul giovane attaccante resta comunque vivo anche l’interesse del Crystal Palace, che già dalla scorsa settimana ha iniziato a monitorarne la situazione.

Nel frattempo Njie non sarà a disposizione del Torino per la sfida di Coppa Italia contro la Carrarese. Il giocatore salterà infatti il match a causa di un affaticamento agli adduttori, mentre sullo sfondo il suo futuro di mercato resta sempre più caldo.