Calcio Estero
Inter Miami ko contro Nashville: 4-1 pesante, serata negativa per Messi tra rigore sbagliato e ammonizione
Inter Miami travolto dal Nashville SC: Lionel Messi fallisce dal dischetto l’occasione del pareggio e la squadra di Mascherano crolla nella ripresa
Serata decisamente complicata per l’Inter Miami, sconfitto 4-1 sul campo del Nashville SC al termine di una partita che ha preso una direzione negativa fin dalle prime battute. La formazione allenata da Javier Mascherano non è riuscita a reagire efficacemente al vantaggio dei padroni di casa, pagando anche una prestazione sottotono di Lionel Messi.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Il momento che avrebbe potuto cambiare la storia dell’incontro arriva al 23’, quando il risultato è ancora fermo sull’1-0 per Nashville.
Inter Miami, Messi fallisce il rigore del possibile pareggio
L’Inter Miami conquista un calcio di rigore e sul dischetto si presenta naturalmente Messi. Il numero 10 argentino ha sui piedi la possibilità di riportare immediatamente la partita in equilibrio, ma il suo tentativo viene neutralizzato da Schwake.
Il portiere del Nashville intuisce la direzione della conclusione e respinge il tiro, diventando uno dei protagonisti della serata. Un episodio pesante soprattutto dal punto di vista psicologico: l’Inter Miami perde infatti l’opportunità di pareggiare e non riesce più a cambiare l’inerzia della gara.
Nashville prende il largo nella ripresa
Superato il pericolo, il Nashville SC riesce a gestire con maggiore sicurezza il vantaggio e nella seconda parte dell’incontro aumenta ulteriormente il ritmo. La squadra di casa sfrutta gli spazi concessi dagli avversari e costruisce progressivamente una vittoria sempre più larga, fino al definitivo 4-1.
Per l’Inter Miami arriva quindi una delle sconfitte più pesanti della stagione, con la squadra di Mascherano apparsa in difficoltà sia nella gestione dei momenti chiave sia nella fase difensiva.
Messi, una serata da dimenticare
Non soltanto il rigore fallito. La partita di Lionel Messi viene resa ancora più negativa dall’ammonizione ricevuta nel corso dell’incontro.
Una serata insolita per la Pulga, che non riesce a trascinare i compagni nel momento di maggiore difficoltà. Nashville può invece festeggiare una vittoria di prestigio, costruita con concretezza e accompagnata dalla grande parata di Schwake sul rigore dell’argentino.