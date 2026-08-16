Calcio Estero
Svolta per il futuro di Enzo Fernandez dopo la scadenza della clausola verbale da 120 milioni! È stata svelata la nuova posizione del Chelsea
Il futuro di Enzo Fernandez continua ad essere un rebus anche dopo la scadenza della clausola verbale da 120 milioni! Le novità
Il futuro di Enzo Fernández si conferma uno dei temi più caldi e complessi delle ultime battute di questa sessione estiva di trasferimenti. Il centrocampista argentino è tornato regolarmente in campo a Stamford Bridge, prendendo parte all’amichevole vinta dal Chelsea per 3-1 contro la Real Sociedad. Un segnale di apparente normalità sul terreno di gioco, arrivato tuttavia subito dopo un passaggio chiave nelle dinamiche di mercato: la scadenza della clausola verbale fissata a 120 milioni di sterline.
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Contatti attivi tra il Manchester City e l’entourage del giocatore
Nonostante il superamento della scadenza limite stabilita dai dirigenti di Londra, secondo Fabrizio Romano il Manchester City non ha abbandonato la presa. Nel corso delle ultime 24 ore, la società inglese ha mantenuto colloqui estremamente attivi con l’entourage del calciatore, confermando la ferma volontà del club di consegnare le chiavi della propria linea mediana al campione del mondo.
Il profilo dell’ex Benfica rimane infatti una priorità strategica per gli Sky Blues, fortemente interessati a regalare allo staff tecnico un elemento in grado di abbinare visione di gioco, dinamismo e caratura internazionale.
Il pallino passa al Chelsea: l’uscita garantita non esiste più
La scadenza del termine perentorio ha stravolto l’equilibrio della trattativa, cambiando in modo radicale i rapporti di forza tra le società coinvolte:
- Pieno controllo dei Blues: La possibilità di assicurarsi il tesserato attraverso la cifra d’uscita garantita da 120 milioni di sterline non è più disponibile. Di conseguenza, ogni decisione sulla fattibilità dell’operazione è ormai rientrata interamente nelle mani del Chelsea.
- Condizioni d’ingaggio modificate: La dirigenza londinese non ha più alcun vincolo a cedere il giocatore a cifre prestabilite, potendo scegliere autonomamente se fare muro per trattenere il centrocampista o ascoltare eventuali proposte ricalibrate.
- Professionismo sul campo: Nonostante le continue voci di mercato, l’argentino ha dimostrato grande serietà nel test prestagionale contro gli spagnoli, rimanendo a disposizione del gruppo.
Gli scenari per il finale di calciomercato
Con il passare del tempo, la gestione dell’affare si preannuncia estremamente delicata. Il Manchester City dovrà valutare se presentare una proposta formale di spessore per tentare di ammorbidire la posizione di Stamford Bridge o se virare su profili alternativi. Dal canto suo, il Chelsea fa valere la propria posizione di forza contrattuale, consapevole dell’immenso valore del proprio perno di centrocampo. Le prossime ore saranno decisive per comprendere se la trattativa potrà riaprirsi o se l’argentino resterà a Londra.