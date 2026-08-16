Occasione Joselu a parametro zero! L’ex Real Madrid stuzzica la Serie A, tre italiane sulle sue tracce: ecco dove potrebbe trasferirsi

Joselu è un’opportunità a parametro zero! L’ex Real Madrid piace a tre squadre di Serie A, arrivano novità importanti

Il calciomercato della Serie A potrebbe presto accendersi attorno al nome di Joselu, esperto centravanti spagnolo attualmente svincolato e alla ricerca di un nuovo progetto stimolante. Dopo aver archiviato la propria parentesi negli Emirati Arabi, l’ex attaccante del Real Madrid si ritrova libero sul mercato, trasformandosi in una ghiotta opportunità a parametro zero per diversi club europei. A fare il punto sulla sua situazione è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha rivelato come il calciatore stia valutando diverse opzioni tra Spagna e Grecia, senza trascurare le sirene provenienti dal campionato italiano.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’interesse di Sassuolo e Torino: le condizioni per l’affondo

Nel panorama calcistico italiano spiccano in particolare due società che stanno monitorando l’evoluzione della vicenda con estrema attenzione: Sassuolo e Torino. Entrambe le dirigenze vedono nel bomber spagnolo un rinforzo di assoluta qualità, ma l’eventuale affondo resta subordinato ad alcune dinamiche d’uscita.

Per il Sassuolo, l’ipotesi di tesserare lo spagnolo diventerebbe prioritaria in caso di partenza di Andrea Pinamonti, ceduto il quale si libererebbe sia la casella di centravanti titolare sia lo spazio a bilancio necessario per l’operazione. In casa Torino, invece, l’interesse è concreto, ma la società granata attende di formalizzare alcuni incassi di mercato per poter affondare il colpo in modo sostenibile e soddisfare le richieste del giocatore.

Esperienza internazionale, trionfi in Champions e l’ipotesi Lazio

L’eventuale approdo di Joselu in Italia garantirebbe a qualsiasi squadra un bagaglio di esperienza e leadership fuori dal comune. Il classe 1990 ha lasciato un segno profondo nella storia recente del Real Madrid, risultando decisivo con gol di fondamentale importanza in Champions League durante i momenti chiave della competizione europea.

Oltre a Torino e Sassuolo, nelle ultime settimane si è parlato del giocatore anche in chiave Lazio, con il club biancoceleste accostato al profilo dello spagnolo per aggiungere peso ed esperienza alla propria linea d’attacco. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se una delle piste italiane riuscirà a superare la concorrenza estera, regalando all’attaccante la prima avventura della carriera nel campionato italiano.