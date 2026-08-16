Bayern Monaco, paura per Musiala: malore dopo il gol contro il Lipsia, poi lascia il campo sulle sue gambe

Bayern Monaco, attimi di forte preoccupazione per Jamal Musiala durante l’amichevole contro il Lipsia: decisivo l’intervento immediato dei compagni

Grande spavento in casa Bayern Monaco per le condizioni di Jamal Musiala. Il talento tedesco ha accusato un malore durante l’amichevole contro il Lipsia, pochi istanti dopo aver realizzato il gol del momentaneo 3-1.

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Il classe 2003, entrato in campo da circa 15 minuti, dopo l’esultanza ha improvvisamente perso stabilità ed è crollato a terra senza aver subito alcun contatto con gli avversari. Immediata la reazione dei compagni, con Saibari tra i primi ad accorgersi della situazione e a intervenire.

Musiala, decisivo l’intervento di Saibari

Il centrocampista marocchino ha raggiunto rapidamente Musiala e lo ha sorretto prima che potesse cadere completamente a terra. Subito dopo sono intervenuti gli altri giocatori e lo staff medico del Bayern.

Sono stati minuti di forte apprensione all’Allianz Arena, ma fortunatamente Musiala è riuscito poco dopo a rialzarsi e ad abbandonare il terreno di gioco sulle proprie gambe, accompagnato dagli applausi del pubblico presente sugli spalti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il giocatore avrebbe accusato vertigini e problemi circolatori, con le condizioni climatiche che potrebbero aver contribuito all’episodio. La partita era infatti iniziata alle 15:30 con temperature superiori ai 30 gradi. Nelle prime ricostruzioni si è parlato anche di uno stato febbrile.

Bayern Monaco, Eberl rassicura sulle condizioni di Musiala

Al termine dell’incontro, il direttore sportivo del Bayern Max Eberl ha provato a tranquillizzare tutti sulle condizioni del giocatore: «La cosa più importante è che ora stia bene».

Per Musiala si tratta di un altro episodio complicato dopo il grave infortunio subito circa un anno fa, quando aveva riportato una frattura alla gamba in seguito a uno scontro con Gianluigi Donnarumma.

Il Bayern Monaco continuerà ora a monitorare attentamente le sue condizioni, ma il fatto che il giocatore abbia lasciato il campo autonomamente rappresenta il primo segnale rassicurante dopo i momenti di paura vissuti contro il Lipsia.