Roma News
Roma, 2-2 contro il Borussia Dortmund: Dybala protagonista, ora Gasperini aspetta rinforzi dal mercato
Roma, pareggio nell’ultimo test del precampionato: Dybala e Cristante illudono i giallorossi, poi la rimonta del Borussia Dortmund
La Roma chiude il proprio precampionato con un pareggio prestigioso al Westfalenstadion. Contro il Borussia Dortmund finisce 2-2, al termine di una partita che ha offerto indicazioni interessanti a Gian Piero Gasperini in vista dell’esordio in campionato del 24 agosto contro la Fiorentina.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
I giallorossi partono fortissimo e trovano il vantaggio già al 4’. Protagonista Paulo Dybala, che conclude con il sinistro un’azione iniziata dallo stesso argentino e rifinita da Mancini.
Roma, Dybala protagonista nei primi minuti
La Roma insiste e appena cinque minuti più tardi arriva anche il raddoppio. Dybala disegna un calcio d’angolo preciso e Bryan Cristante svetta di testa per il momentaneo 2-0.
Il Borussia Dortmund, però, reagisce immediatamente. Al 12’ Ryerson approfitta di una fase difensiva poco attenta della squadra di Gasperini e riapre la partita. La pressione dei tedeschi aumenta e al 28’ arriva il pareggio firmato da Guirassy, che manda le due formazioni negli spogliatoi sul 2-2.
Roma, debutto per Molina nella ripresa
Nel secondo tempo il risultato non cambia, nonostante entrambe le squadre provino a trovare il gol della vittoria. Gasperini concede spazio anche al nuovo acquisto Molina, arrivato dall’Atletico Madrid, mentre la Roma costruisce una buona opportunità con Castro senza riuscire a concretizzarla.
Il 2-2 diventa così il risultato definitivo dell’ultima amichevole estiva.
Roma, ora il mercato: resta caldo Rodrigo Mora
Archiviato il precampionato, l’attenzione si sposta ora sulle ultime settimane di mercato. Il direttore sportivo D’Amico dovrà provare a consegnare a Gasperini gli innesti ancora richiesti, soprattutto sulla trequarti.
Tra i nomi principali resta quello di Rodrigo Mora. L’operazione sembrava vicina alla chiusura, ma ha subito una brusca frenata dopo la richiesta del Porto di modificare le condizioni legate al riscatto.
La Roma avrà ora alcuni giorni per lavorare sul mercato e correggere gli aspetti emersi contro il Dortmund prima dell’esordio ufficiale con la Fiorentina.