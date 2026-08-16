Pedro Neto verso l’Arabia Saudita, accordo sull’ingaggio con l’Al-Hilal! Il Chelsea apre alla cessione ma solo a queste maxi-cifre

Pedro Neto ha trovato un accordo sull’ingaggio con l’Al-Hilal! Il Chelsea lo cede ma ha fissato questo prezzo per la sua partenza

L’Al-Hilal compie un passo accelerato verso l’acquisto di Pedro Neto, stringendo il cerchio attorno all’esterno offensivo di proprietà del Chelsea. Il club saudita – secondo Sacha Tavolieri – ha infatti definito un’intesa di massima sui termini personali relativi all’ingaggio con l’entourage del calciatore portoghese, il quale ha spalancato le porte al trasferimento nella Saudi Pro League.

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L’intesa con il portoghese e le richieste del Chelsea

Dopo una serie di negoziazioni serrate, la dirigenza di Riad è riuscita a convincere l’ala lusitana a sposare il proprio progetto sportivo, trovando la quadra sia sull’ingaggio sia sulla durata del futuro contratto. Incassato il pieno gradimento del calciatore, l’attenzione della trattativa si è spostata interamente sul confronto tra le due società.

Da parte sua, la dirigenza del Chelsea si mostra ora pienamente aperto alla cessione del classe 2000. La società londinese ha stabilito la valutazione del cartellino attorno ai 60 milioni di euro, cifra ritenuta idonea per concedere il benestare alla partenza dell’attaccante. La posizione dei Blues risponde all’esigenza di sfoltire l’organico e monetizzare la vendita di un profilo di grande talento, riequilibrando i bilanci della società.

Colloqui in corso e forte ottimismo in casa Al-Hilal

I colloqui tra i due club sono attualmente in corso per stabilire la struttura dei pagamenti e definire i dettagli finali del trasferimento. Tra i vertici dell’Al-Hilal filtra una spiccata fiducia sul buon esito dell’operazione, con la dirigenza mediorientale convinta di poter accontentare le pretese economiche dei britannici in tempi brevi.

L’eventuale tesseramento dell’esterno portoghese garantirebbe alla formazione araba un rinforzo di primissimo ordine per il proprio scacchiere tattico:

Esplosività e dribbling: L’attaccante assicurerebbe un notevole incremento di qualità sulla fascia, grazie alla spiccata abilità nel puntare l’uomo e creare superiorità numerica.

L’attaccante assicurerebbe un notevole incremento di qualità sulla fascia, grazie alla spiccata abilità nel puntare l’uomo e creare superiorità numerica. Bagaglio d’esperienza europea: L’abitudine ai ritmi della Premier League e le presenze con la nazionale lusitana porterebbero ritmo, visione di gioco e mentalità vincente.

Con l’accordo individuale già archiviato, la fumata bianca definitiva appare subordinata unicamente all’intesa economica sulle cifre tra i due club. Le prossime ore saranno determinanti per comprendere se la società saudita formulerà l’offerta decisiva per coprire i 60 milioni stabiliti da Stamford Bridge.