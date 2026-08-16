Calcio Estero
Chelsea, Xabi Alonso si oppone alla sua cessione? Sondaggio del Marsiglia ma occhio al veto imposto dallo spagnolo! La rivelazione
Chelsea, Xabi Alonso dice no a questa cessione nonostante l’interesse del Marsiglia? Cosa sta succedendo
Le battute finali della sessione estiva di trasferimenti vedono il Marsiglia particolarmente attivo nel sondare profili d’esperienza per rinforzare il proprio reparto arretrato, con i riflettori puntati su Tosin Adarabioyo. Il club transalpino ha palesato una spiccata stima nei confronti del centrale di proprietà del Chelsea, benché allo stato attuale non ci sia alcuna trattativa formale né un dialogo avviato tra i due club per la cessione del giocatore secondo Matteo Moretto.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
La posizione di Xabi Alonso e il ruolo del difensore a Londra
A rendere complicato un eventuale addio è soprattutto la considerazione di cui il calciatore gode all’interno dello spogliatoio britannico. L’allenatore Xabi Alonso punta fermamente sul contributo del centrale, ritenendolo un perno fondamentale per la propria linea difensiva. All’interno di una rosa contraddistinta da un’età media molto bassa, la sua figura garantisce leadership e maturità tattica, doti indispensabili per affrontare i ritmi della stagione.
Dal canto suo, il giocatore si mostra soddisfatto e perfettamente integrato nell’ambiente dei Blues, con una posizione solida che non spinge per un cambio di maglia nell’immediato.
L’assenza dai convocati e la gestione della rosa
A sollevare qualche interrogativo attorno al futuro dell’ex Fulham è stata la sua mancata inclusione nell’ultima lista dei convocati. Tuttavia, dietro la decisione dello staff tecnico non si celano dinamiche d’addio o trattative imminenti: l’esclusione è scaturita unicamente da esigenze di rotazione dell’organico e dalla necessità di gestire un numero elevato di calciatori a disposizione nel reparto di difesa.
Gli scenari negli ultimi giorni di mercato
Sebbene la volontà societaria e il gradimento del tecnico vadano nella direzione della permanenza a Stamford Bridge, la chiusura della finestra estiva impone la massima cautela. Durante queste ultime due settimane di mercato gli equilibri potrebbero infatti cambiare, specialmente qualora la compagine francese decida di trasformare il semplice gradimento in una proposta economica concreta. I prossimi giorni chiariranno se la tentazione transalpina troverà sbocchi ufficiali o se il centrale rimarrà a presidiare la retroguardia londinese.