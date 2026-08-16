Torino, Perri sempre più vicino: accordo con il Leeds, tramonta la pista Di Gregorio

Torino-Perri, intesa raggiunta per il portiere brasiliano: Petrachi vicino a chiudere il nuovo numero uno richiesto da Abate

Il Torino è finalmente vicino a risolvere il lungo rebus legato al portiere. Dopo settimane di trattative, inserimenti e piste alternative, il club granata ha compiuto un passo importante verso l’arrivo di Lucas Perri, estremo difensore brasiliano di proprietà del Leeds United.

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Il classe 1997 è sempre stato il primo nome sulla lista del direttore sportivo Gianluca Petrachi, intenzionato ad accontentare la richiesta di Ignazio Abate di aggiungere alla rosa un nuovo riferimento tra i pali. I contatti portati avanti nelle ultime ore hanno permesso alle parti di avvicinarsi sensibilmente alla fumata bianca.

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Torino-Perri, decisivo lo stop del Marsiglia

A complicare l’operazione nelle ultime settimane era stato soprattutto il Marsiglia, entrato con decisione nella corsa a Perri e capace di creare qualche preoccupazione al Torino.

La situazione del club francese ha però cambiato nuovamente lo scenario. La DNCG, organismo di controllo economico del calcio transalpino, ha messo sotto osservazione il Marsiglia, limitandone di fatto le possibilità di movimento sul mercato. Una situazione che ha permesso al Torino di tornare con maggiore forza sul portiere del Leeds.

Nel frattempo i granata avevano valutato anche la possibilità di arrivare a Michele Di Gregorio, in uscita dalla Juventus, ascoltando l’ipotesi di un trasferimento in prestito. Una pista che adesso sembra destinata a perdere definitivamente consistenza.

Torino, accordo con il Leeds per Lucas Perri

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Torino e Leeds hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Lucas Perri con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Restano ancora da completare gli ultimi passaggi burocratici prima dell’ufficialità. Il portiere dovrà sottoporsi alle visite mediche e successivamente firmare i contratti che definiranno il suo passaggio in granata.

La prudenza resta inevitabile fino alla conclusione formale dell’operazione, ma il lungo tormentone sembra ormai arrivato alle battute finali. Perri ha scelto il Torino e Petrachi è vicino a consegnare ad Abate il nuovo portiere per la stagione appena iniziata.