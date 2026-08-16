Genoa, gesto di solidarietà per la Colombia: parte dell’incasso contro l’Ascoli sarà devoluto in beneficenza

Genoa-Ascoli, il club rossoblù sostiene le popolazioni colpite dal terremoto in Colombia attraverso la Croce Rossa Colombiana

Il Genoa sceglie di trasformare la partita di Coppa Italia contro l’Ascoli in un’occasione concreta di solidarietà. Il club rossoblù ha infatti annunciato che una parte dell’incasso della gara in programma oggi allo stadio Luigi Ferraris sarà destinata alle popolazioni della Colombia, duramente colpite dal terremoto del 10 agosto.

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I fondi raccolti attraverso la biglietteria saranno devoluti tramite la Croce Rossa Colombiana, con l’obiettivo di sostenere le attività di assistenza, i soccorsi sul territorio, la distribuzione dei beni di prima necessità e gli interventi sanitari nelle zone maggiormente danneggiate.

Genoa, il comunicato sulla raccolta fondi per la Colombia

La società ligure ha spiegato la propria iniziativa attraverso una nota ufficiale:

«Una parte dell’incasso della gara di Coppa Italia Frecciarossa Genoa-Ascoli, in programma domenica 16 agosto alle 18.30 allo stadio Luigi Ferraris, sarà devoluto attraverso la Croce Rossa Colombiana a sostegno delle attività di assistenza e di aiuto per le popolazioni colpite dal tragico terremoto del 10 agosto in Colombia».

Un gesto con cui il Genoa Cricket and Football Club vuole contribuire direttamente alla macchina degli aiuti attivata dopo la grave emergenza che ha coinvolto il Paese sudamericano.

Terremoto in Colombia, situazione drammatica

Il sisma, di magnitudo 7.4, ha colpito la parte occidentale della Colombia con epicentro nel dipartimento costiero del Chocó. Le conseguenze sono state pesantissime, con danni alle infrastrutture, alle vie di comunicazione e a numerose abitazioni.

Alle difficoltà provocate dalla scossa si sono aggiunte anche diverse frane, che hanno reso ancora più complessi i soccorsi e isolato alcune comunità.

Secondo il bilancio provvisorio diffuso dalle autorità locali, si contano almeno 288 vittime, oltre 4.000 feriti e centinaia di dispersi. È stato inoltre proclamato lo stato di emergenza nazionale per accelerare l’intervento delle autorità e coordinare gli aiuti internazionali.

In questo contesto, il Genoa ha deciso di fare la propria parte: la sfida con l’Ascoli non sarà dunque soltanto un appuntamento sportivo, ma anche una giornata dedicata alla vicinanza e al sostegno concreto alla popolazione colombiana.