Bouaddi al Manchester City: a che punto siamo? C’è un colpo di scena importante che fa sorridere Maresca

Bouaddi al Manchester City: può davvero cambiare tutto per il futuro del centrocampista marocchino. Novità importanti

Il Manchester City si appresta a piazzare un colpo di grandissima prospettiva per il proprio reparto di centrocampo. I vertici del club inglese sono infatti alle battute conclusive delle trattative con il Lille per assicurarsi il talento di Ayyoub Bouaddi secondo Fabrizio Romano. L’imminenza della fumata bianca è stata confermata anche dall’ultima amichevole disputata dalla formazione transalpina contro l’Everton, terminata sul punteggio di 1-1, in cui il giovane calciatore è rimasto a guardare i compagni per tutti i novanta minuti seduto in panchina.

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Trasferimento immediato: ribaltata la tempistica per il 2027

Le negoziazioni tra le due società hanno subito un’accelerazione importante nelle ultime ore, portando a una svolta rilevante rispetto alle ipotesi iniziali. Se in un primo momento si valutava la possibilità di un approdo in Inghilterra dilazionato nel tempo, i piani del club britannico sono cambiati radicalmente. L’intenzione attuale della dirigenza dei Citizens è quella di integrare il giocatore nell’organico di Enzo Maresca da subito, rinunciando all’idea di posticiparne l’arrivo all’estate del 2027.

Se ogni dettaglio verrà definito secondo i piani stabiliti, il talentuoso mediano vestirà la maglia della compagine inglese già in questa finestra di mercato, compiendo un salto di categoria repentino e ambizioso.

Il profilo del giovane talento francese

L’interesse mostrato dai vertici societari inglesi conferma la strategia di investire sui profili più promettenti del panorama continentale. Bouaddi si è messo in luce nel campionato francese e al recente Mondiale grazie a qualità tecniche fuori dal comune per la sua giovane età:

Visione di gioco e personalità: Nonostante la giovanissima età, ha dimostrato una spiccata maturità nella gestione dei tempi di gioco e nella distribuzione del pallone in mezzo al campo.

Nonostante la giovanissima età, ha dimostrato una spiccata maturità nella gestione dei tempi di gioco e nella distribuzione del pallone in mezzo al campo. Struttura fisica e duttilità: Capace di agire sia da mediano davanti alla difesa sia da mezzala di inserimento, garantisce dinamismo e copertura difensiva.

Capace di agire sia da mediano davanti alla difesa sia da mezzala di inserimento, garantisce dinamismo e copertura difensiva. Esperienza precoce: Le sue prestazioni con il Lille gli hanno permesso di bruciare le tappe nel calcio professionistico, attirando le attenzioni delle principali potenze europee.

Le fasi conclusive della negoziazione

I contatti tra le dirigenze proseguono a ritmo serrato per limare gli ultimi dettagli economici e definire la struttura dell’operazione. Il fatto che il giocatore sia stato preservato nel test prestagionale contro l’Everton rappresenta l’indicatore più chiaro di un affare arrivato alle battute finali. Nelle prossime ore si attende il definitivo via libera per permettere al calciatore di volare in Inghilterra, sostenere l’iter delle visite mediche e sottoscrivere il nuovo contratto.