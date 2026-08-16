Lecce, Di Francesco duro sul caso Banda: «Sono molto deluso, dal punto di vista umano e professionale. Col resto della squadra ci abbiamo ironizzato»

Lecce-Banda, il tecnico giallorosso interviene sulla vicenda dell’attaccante zambiano: il club pensa già a un possibile sostituto

Il caso Lameck Banda continua a rappresentare uno dei temi più delicati in casa Lecce. La situazione dell’attaccante zambiano classe 2001 resta infatti irrisolta e, nelle ultime ore, sulla vicenda è intervenuto anche Eusebio Di Francesco, che in conferenza stampa non ha nascosto la propria amarezza.

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Il tecnico giallorosso ha spiegato di non aver approfondito l’argomento con il resto della squadra, sottolineando però la propria delusione sia sul piano personale sia su quello professionale.

Lecce, Di Francesco non nasconde la delusione per Banda

IL GIUDIZIO SU BANDA – «Deluso da Banda? Con i ragazzi non abbiamo nemmeno affrontato l’argomento, ogni tanto ci abbiamo anche ironizzato. Io sono molto deluso, dal punto di vista umano e professionale. Cercheremo di prenderne uno più forte di lui».

Parole molto chiare da parte di Di Francesco, che lasciano intendere come il Lecce stia ormai valutando anche soluzioni alternative per il reparto offensivo. Il riferimento a un possibile nuovo acquisto conferma infatti la volontà del club di non farsi trovare impreparato qualora la frattura con Banda diventasse definitiva.

Banda-Lecce, il mancato rientro dopo le vacanze

Alla base dello scontro c’è il mancato ritorno in Italia del giocatore dopo il periodo di vacanza. Banda non si è aggregato alla squadra per la preparazione estiva e, secondo quanto emerso nelle ultime settimane, non avrebbe intenzione di riprendere gli allenamenti con il Lecce.

Una situazione che ha inevitabilmente modificato i programmi tecnici di Di Francesco e costretto la società salentina a intervenire anche sul mercato.

Lecce, respinta la richiesta dell’Al Swehli

La vicenda ha assunto anche una dimensione internazionale. In Libia, l’Al Swehli ha infatti provato a ottenere il tesseramento di Banda considerandolo un calciatore svincolato.

La richiesta, però, è stata respinta dalla FIGC, dal momento che l’attaccante risulta ancora legato contrattualmente al Lecce. Il suo accordo con la società salentina è infatti valido fino al 30 giugno 2027.

Il caso resta dunque aperto, ma la posizione tecnica del Lecce appare sempre più netta: mentre proseguono gli sviluppi sul piano contrattuale, Di Francesco guarda già avanti e attende un possibile rinforzo per sostituire Banda.