Arsenal, tris al Manchester City e Community Shield conquistato: Calafiori apre la festa dei Gunners. Ecco com’è andata

Arsenal-Manchester City 3-0, la squadra di Arteta domina il Community Shield: in gol Calafiori, Havertz e Odegaard. Il racconto

L’Arsenal comincia la nuova stagione nel migliore dei modi e conquista il Community Shield con un netto 3-0 contro il Manchester City. Al Principality Stadium di Cardiff, i campioni d’Inghilterra mostrano subito qualità, intensità e una condizione già convincente, mentre la squadra affidata a Enzo Maresca dopo l’addio di Guardiola appare ancora lontana dal proprio livello migliore.

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La gara si indirizza praticamente al primo affondo. Dopo appena 27 secondi, Riccardo Calafiori attacca lo spazio alle spalle della difesa del City e supera Donnarumma, regalando immediatamente il vantaggio ai Gunners.

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Arsenal, Havertz e Odegaard chiudono i conti

Il Manchester City fatica a reagire e al 28’ arriva anche il raddoppio. Kai Havertz anticipa Ruben Dias sul cross e di testa firma il 2-0, approfittando anche di un intervento non impeccabile del portiere italiano.

Nella ripresa il copione non cambia. Dopo appena tre minuti, Christos Tzolis trova Martin Odegaard, che entra in area e realizza il definitivo 3-0.

L’Arsenal controlla poi senza particolari difficoltà, impedendo al City di riaprire la gara nonostante i numerosi cambi effettuati da Maresca.

Arsenal, tanti segnali positivi per Arteta

Per Mikel Arteta arrivano indicazioni importanti. Calafiori mostra immediatamente aggressività e capacità di inserimento, mentre Myles Lewis-Skelly conferma personalità in mezzo al campo. Ottimo anche l’impatto di Tzolis, protagonista con gli assist per il secondo e il terzo gol.

Positive anche le risposte di Cristhian Mosquera in difesa e del nuovo acquisto Bruno Guimarães, schierato dal primo minuto.

Manchester City, Maresca deve ancora lavorare

Molto più complicata la situazione del City. Haaland, Elliott Anderson e Nico O’Reilly, reduci dalla fase finale del Mondiale e rientrati da pochi giorni, sono apparsi ancora lontani dalla migliore condizione. Assente anche Rodri, fermato da un problema fisico.

Le difficoltà, però, sono emerse soprattutto a livello collettivo, con diversi errori difensivi e poca incisività offensiva. A una settimana dall’inizio della Premier League, Maresca avrà quindi molto lavoro da fare.

L’Arsenal, invece, manda già un segnale forte: il primo trofeo stagionale è dei Gunners.