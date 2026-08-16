Arsenal
Arsenal, tris al Manchester City e Community Shield conquistato: Calafiori apre la festa dei Gunners. Ecco com’è andata
Arsenal-Manchester City 3-0, la squadra di Arteta domina il Community Shield: in gol Calafiori, Havertz e Odegaard. Il racconto
L’Arsenal comincia la nuova stagione nel migliore dei modi e conquista il Community Shield con un netto 3-0 contro il Manchester City. Al Principality Stadium di Cardiff, i campioni d’Inghilterra mostrano subito qualità, intensità e una condizione già convincente, mentre la squadra affidata a Enzo Maresca dopo l’addio di Guardiola appare ancora lontana dal proprio livello migliore.
La gara si indirizza praticamente al primo affondo. Dopo appena 27 secondi, Riccardo Calafiori attacca lo spazio alle spalle della difesa del City e supera Donnarumma, regalando immediatamente il vantaggio ai Gunners.
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Arsenal, Havertz e Odegaard chiudono i conti
Il Manchester City fatica a reagire e al 28’ arriva anche il raddoppio. Kai Havertz anticipa Ruben Dias sul cross e di testa firma il 2-0, approfittando anche di un intervento non impeccabile del portiere italiano.
Nella ripresa il copione non cambia. Dopo appena tre minuti, Christos Tzolis trova Martin Odegaard, che entra in area e realizza il definitivo 3-0.
L’Arsenal controlla poi senza particolari difficoltà, impedendo al City di riaprire la gara nonostante i numerosi cambi effettuati da Maresca.
Arsenal, tanti segnali positivi per Arteta
Per Mikel Arteta arrivano indicazioni importanti. Calafiori mostra immediatamente aggressività e capacità di inserimento, mentre Myles Lewis-Skelly conferma personalità in mezzo al campo. Ottimo anche l’impatto di Tzolis, protagonista con gli assist per il secondo e il terzo gol.
Positive anche le risposte di Cristhian Mosquera in difesa e del nuovo acquisto Bruno Guimarães, schierato dal primo minuto.
Manchester City, Maresca deve ancora lavorare
Molto più complicata la situazione del City. Haaland, Elliott Anderson e Nico O’Reilly, reduci dalla fase finale del Mondiale e rientrati da pochi giorni, sono apparsi ancora lontani dalla migliore condizione. Assente anche Rodri, fermato da un problema fisico.
Le difficoltà, però, sono emerse soprattutto a livello collettivo, con diversi errori difensivi e poca incisività offensiva. A una settimana dall’inizio della Premier League, Maresca avrà quindi molto lavoro da fare.
L’Arsenal, invece, manda già un segnale forte: il primo trofeo stagionale è dei Gunners.