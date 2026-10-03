Italia-Turchia, arbitra Marciniak: precedenti negativi per gli Azzurri con il fischietto polacco

La UEFA ha designato la squadra arbitrale per la quarta giornata di Nations League in programma lunedì 5 ottobre al Dall’Ara

Sarà Szymon Marciniak a dirigere Italia-Turchia, sfida valida per la quarta giornata del girone di Nations League. Il match è in programma lunedì 5 ottobre alle 20:45 allo stadio Dall’Ara di Bologna, dove gli Azzurri di Roberto Mancini cercheranno un risultato importante per dare continuità al proprio percorso nella competizione.

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Italia-Turchia, la designazione arbitrale della UEFA

La UEFA ha affidato la gara all’esperto arbitro polacco Marciniak, uno dei direttori di gara più conosciuti a livello internazionale. Con lui ci saranno gli assistenti, anche loro polacchi, Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. Il quarto uomo sarà Karol Arys, mentre al VAR è stato designato Piotr Lasyk. Come assistente VAR ci sarà invece lo svizzero Lukas Fähndrich.

Marciniak, precedenti poco favorevoli per l’Italia

Il nome di Marciniak non richiama precedenti particolarmente positivi per la Nazionale italiana. Nei quattro incroci precedenti tra gli Azzurri e il direttore di gara polacco, infatti, l’Italia non è mai riuscita a vincere. Il bilancio parla di due pareggi e due sconfitte.

L’ultimo precedente risale al 25 marzo 2025, quando l’Italia pareggiò 3-3 contro la Germania nella gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League.

La squadra arbitrale completa di Italia-Turchia

Arbitro: Szymon Marciniak

Assistenti: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik

Quarto uomo: Karol Arys

VAR: Piotr Lasyk

AVAR: Lukas Fähndrich