Davide Ancelotti: «Mourinho è l’allenatore ideale per il Real Madrid»

Il tecnico del Lille Davide Ancelotti racconta il proprio percorso lontano da Carlo Ancelotti, indica José Mourinho come profilo ideale per il Real Madrid e non nasconde il sogno di allenare un giorno i Blancos

Davide Ancelotti ha ormai intrapreso un percorso autonomo rispetto a quello del padre Carlo. Oggi guida il Lille, attualmente quarto in Ligue 1, alla sua prima esperienza da allenatore nella massima serie francese. Intervistato dal quotidiano AS, ha parlato del proprio passato al Real Madrid, del rapporto con José Mourinho e delle ambizioni per il futuro.

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MOURINHO E IL REAL MADRID – «La storia recente del Madrid dimostra perché Mourinho è l’allenatore ideale in questo momento. È innamorato di Madrid, ha molta motivazione… È qualcosa che ho sperimentato con mio padre. È questo momento della loro carriera, avere questa opportunità… È come se vivessero di nuovo. E questo entusiasmo contagia. Penso di sì, al momento è l’allenatore ideale. Ho anche intervistato Mou per il mio corso di coaching. È sempre stato molto gentile e affettuoso con me. Anche quando ci siamo incrociati come rivali. Ha sempre avuto una buona parola per me. È anche nella storia del calcio, lì, con mio padre. Ha vinto la sua prima Champions League 20 anni fa».

IL PARAGONE CON MOURINHO – «A volte mi vedo riflesso in Mourinho. Come lui, non ho avuto una grande carriera come calciatore professionista, ho studiato anche educazione fisica… La metodologia di Mourinho era qualcosa di molto innovativo quando ha iniziato, a livello di allenamento. E questo deve essere riconosciuto. Il calcio è cambiato a modo suo. E sto parlando del calcio, non della personalità che ha. Lo sanno già tutti. Lui è un vincente».

CARLO ANCELOTTI NELLA STORIA DEL CALCIO – «Non c’è dubbio, dopo tutto quello che ha realizzato è al vertice. È un punto di riferimento nella professione, non c’è discussione. Madrid comunque ha segnato la mia carriera. Sono arrivato come preparatore e sono stato assistente per quattro stagioni. E a Madrid, con tanta pressione, il tempo stringe. Si tratta semplicemente di sapere che ogni partita è la più importante. Non ci sono segreti. Porti questa richiesta dentro di te per sempre».

IL SOGNO REAL MADRID – «Se un giorno papà tornerà a Madrid? Lo spero. Ha quattro anni con il Brasile, non so cosa succederà dopo… Ma il suo rapporto con Madrid è molto speciale. Io non lo so. Dipende se vinco o no. Non è qualcosa che dipende solo da Madrid, dipende da me, da quello che sono capace di fare nella mia carriera. Ma non è qualcosa a cui sto pensando in questo momento, perché ho un progetto spettacolare e molto bello qui, a Lille. Madrid è il sogno di tutti, e anche il mio, ovviamente. Ogni allenatore che viene a Madrid ha uno status che ancora non ho, e che so di dover guadagnare. È uno status che devo costruire vincendo le partite. Possiamo stare qui per tre giorni a parlare di idee, di filosofia, ma ciò che conta è vincere».