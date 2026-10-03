Dodo Fiorentina, futuro ancora incerto: rinnovo ponte o addio

Il terzino brasiliano Dodò resta in scadenza a fine stagione e ha perso terreno nelle gerarchie: la Fiorentina prepara un confronto con l’agente, mentre il Napoli potrebbe tornare alla carica
Il futuro di Dodô alla Fiorentina resta ancora tutto da definire. Dopo un’estate trascorsa al centro di diverse trattative di mercato, il brasiliano è rimasto al Viola Park, ma il suo spazio si è progressivamente ridotto.
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Nelle gerarchie sulla fascia, infatti, il giocatore è stato superato sia da Jimenez che da Joao Mario, una situazione che alimenta ulteriormente i dubbi sulla prosecuzione del rapporto con il club viola.
Fiorentina, previsto un nuovo confronto con l’agente di Dodô
Il contratto di Dodô resta in scadenza al termine della stagione e, proprio per questo motivo, la Fiorentina vorrebbe evitare di arrivare a giugno senza alcuna tutela.
Nelle prossime settimane, verosimilmente durante la sosta di novembre, la società dovrebbe incontrare l’agente del brasiliano per capire se esistano i margini per un rinnovo ponte.
L’obiettivo sarebbe quello di prolungare l’accordo quel tanto che basta per evitare di perdere il giocatore a parametro zero e mantenere una posizione più forte sul mercato.
Dodô, il Napoli può tornare alla carica a gennaio
Se però non dovesse arrivare un’intesa sul rinnovo, lo scenario potrebbe cambiare rapidamente.
In quel caso, infatti, la Fiorentina potrebbe prendere in considerazione una cessione già nel mercato di gennaio, anche a cifre più contenute pur di non rischiare di perdere il giocatore senza incassare nulla pochi mesi dopo.
Secondo quanto riportato da la Repubblica, sul brasiliano potrebbe tornare il Napoli, che aveva già mostrato interesse nei suoi confronti in passato. Restano inoltre alla finestra anche diversi club stranieri.
Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire se la storia tra Dodô e la Fiorentina potrà continuare oppure se gennaio diventerà il momento giusto per una separazione.