Genoa, Burnley ancora su Diego López: nuovi contatti in programma per il ds rossoblù che riflette

Il club inglese insiste per l’area sportiva e prepara nuovi colloqui con l’attuale direttore sportivo del Genoa: la decisione può arrivare nei prossimi giorni

Il Burnley continua a pensare con decisione a Diego López per rafforzare la propria area sportiva. Dopo i primi sondaggi effettuati nei giorni scorsi, il club inglese avrebbe messo in programma nuovi contatti all’inizio della prossima settimana con l’attuale direttore sportivo del Genoa.

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Secondo quanto riportato da Sky Sport, la situazione potrebbe entrare nel vivo a partire da lunedì, quando si capirà con maggiore chiarezza se López sarà disposto ad aprire in maniera concreta alla possibilità di lasciare il club rossoblù.

Genoa, Diego López valuta la proposta del Burnley

Il dirigente non avrebbe chiuso alla prospettiva inglese, pur apprezzando molto il progetto tecnico e societario attualmente in corso al Genoa, con Daniele De Rossi in panchina. La proposta del Burnley, però, viene ora valutata con attenzione e rappresenta una possibilità concreta per il futuro del direttore sportivo.

Il club inglese punta a costruire una struttura ambiziosa per tornare protagonista e considera López un profilo adatto per dare forza e visione all’area tecnica.

Il Genoa pensa già all’eventuale sostituto

In casa Genoa, intanto, si monitora la situazione con attenzione. I rossoblù, in caso di partenza del proprio direttore sportivo, non vogliono farsi trovare impreparati e avrebbero già iniziato a valutare eventuali profili per sostituirlo.

Ogni sviluppo è però rimandato ai prossimi giorni. L’inizio della settimana sarà decisivo per capire se il pressing del Burnley porterà a un’accelerazione o se Diego López resterà al centro del progetto del Genoa.