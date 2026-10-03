Genoa, sospiro di sollievo per Colombo: l’infortunio alla caviglia è meno grave del previsto. Le rassicurazioni di De Rossi

L’attaccante rossoblù si era fermato nell’amichevole contro il Rapid Bucarest: dovrebbe saltare solo la sfida contro la Fiorentina

Arrivano notizie più confortanti in casa Genoa sulle condizioni di Lorenzo Colombo. L’attaccante rossoblù si era fermato nel finale del primo tempo dell’amichevole disputata venerdì 2 ottobre contro il Rapid Bucarest, facendo scattare subito l’allarme nello staff tecnico di Daniele De Rossi.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Il problema alla caviglia sinistra aveva inizialmente destato molta preoccupazione, soprattutto per la dinamica dell’infortunio e per l’uscita anticipata dal campo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, il trauma distorsivo sarebbe meno grave del previsto e il giocatore dovrebbe restare fuori soltanto per la prossima partita contro la Fiorentina.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Genoa, la preoccupazione di De Rossi dopo l’infortunio di Colombo

Subito dopo la gara contro il Rapid Bucarest, De Rossi aveva manifestato tutta la propria apprensione per le condizioni dell’attaccante, rimandando ogni valutazione agli accertamenti successivi.

«È troppo presto per una diagnosi. Vedremo nei prossimi giorni a Genova. Dalle prime immagini ho visto che la situazione potrebbe essere molto più grave, perché l’ho visto camminare. Sono deluso, ma può capitare e fa parte del calcio».

Parole che avevano alimentato il timore di uno stop più lungo, in un momento già delicato per il Genoa, chiamato a preparare la ripresa del campionato dopo la sosta.

Colombo verso il forfait con la Fiorentina

Gli aggiornamenti successivi, però, hanno ridimensionato l’allarme. Il problema alla caviglia sinistra di Colombo non dovrebbe comportare un’assenza prolungata: l’attaccante dovrebbe saltare soltanto la sfida del 10 ottobre contro la Fiorentina.

L’obiettivo del Genoa è riaverlo a disposizione per la gara successiva contro la Roma, in programma il 17 ottobre. Una buona notizia per De Rossi, che potrebbe dunque perdere il suo attaccante solo per un turno.