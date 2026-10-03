Donnarumma, il caos Manchester City riaccende le piste Inter e Juventus? Lo scenario

Il futuro del portiere della Nazionale potrebbe tornare in discussione se la situazione dei Citizens dovesse precipitare: i club italiani restano alla finestra

Il caos societario che coinvolge il Manchester City potrebbe riaprire il dossier legato al futuro di Gianluigi Donnarumma. Come riportato da Calciomercato.com, la situazione del club inglese viene seguita con attenzione anche in Italia, dove Inter e Juventus avevano già valutato in passato il profilo del portiere e capitano della Nazionale italiana.

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Il caso legato ai Citizens ha assunto ormai una dimensione internazionale. Il Manchester City è accusato di aver violato 115 regole del Fair Play Finanziario della Premier League, anche se i vertici del club continuano a ribadire con forza la propria innocenza. Qualora le presunte violazioni finanziarie venissero confermate, la società inglese rischierebbe sanzioni pesanti. Al momento, però, il quadro resta ancora aperto e le ipotesi vanno da una multa fino a scenari molto più duri, compresa un’eventuale retrocessione.

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Donnarumma e il futuro al Manchester City

Tra i giocatori potenzialmente coinvolti dagli sviluppi del caso c’è anche Gigio Donnarumma. Il portiere italiano si era trasferito nell’estate 2025 dal Paris Saint-Germain al Manchester City per circa 30 milioni di euro, una cifra inferiore al reale valore del giocatore anche per via della scadenza contrattuale ravvicinata con il club francese.

Già in quel periodo Juventus e Inter avevano fatto alcune valutazioni su Donnarumma, ma i costi complessivi dell’operazione erano stati considerati troppo elevati. L’ingaggio del portiere al PSG era infatti intorno ai 12 milioni di euro, mentre al Manchester City percepisce circa 15 milioni a stagione.

Inter e Juventus restano alla finestra

Nel caso in cui la situazione del Manchester City dovesse complicarsi ulteriormente, Donnarumma potrebbe diventare uno dei nomi da monitorare sul mercato. Un eventuale ritorno in Serie A, però, passerebbe necessariamente da una netta riduzione dell’ingaggio.

La Juventus osserva anche per via della situazione portieri in vista del 2027/28: per Vicario e Grabara, attualmente fuori fino a fine stagione per infortunio, esiste un diritto di riscatto ma non un obbligo. L’Inter, invece, ha promosso Josep Martinez titolare con Provedel come vice, ma potrebbe valutare un tentativo qualora si aprissero condizioni favorevoli.

Sullo sfondo resta anche l’ipotesi Arabia Saudita, che avrebbe provato a sondare il portiere. Al momento, però, da parte di Donnarumma non ci sarebbe apertura.