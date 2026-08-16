Luis Suárez-Barcellona, affare frenato dagli 80 milioni: chi è il colombiano dello Sporting

Luis Suárez-Barcellona, il colombiano è finito nel mirino dei blaugrana ma la clausola fissata dallo Sporting frena l’operazione

Il Barcellona ha valutato con attenzione il profilo di Luis Suárez, centravanti colombiano dello Sporting CP, ma non sembra intenzionato a pagare gli 80 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Come riferito da Fabrizio Romano, il club portoghese non vuole concedere sconti e, alle condizioni attuali, si aspetta la permanenza dell’attaccante a Lisbona.

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Ma chi è il Luis Suárez che ha attirato l’attenzione del Barça? Non si tratta naturalmente dell’omonimo attaccante uruguaiano che ha scritto pagine importanti della storia blaugrana, bensì di Luis Javier Suárez Charris, classe 1997, diventato negli ultimi anni uno dei centravanti più interessanti del panorama europeo.

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Luis Suárez, dalla Colombia all’esplosione in Spagna

Nato a Santa Marta il 2 dicembre 1997, Suárez lascia presto la Colombia per iniziare il proprio percorso europeo. Passa dal Granada B e viene successivamente acquistato dal Watford, senza riuscire però a imporsi in prima squadra.

La sua carriera prende quindi forma attraverso diversi prestiti in Spagna. Veste le maglie di Real Valladolid B e Gimnàstic Tarragona, prima della svolta con il Real Zaragoza. Nella stagione 2019/20 si mette in evidenza in Segunda División grazie a gol, accelerazioni e una capacità particolarmente efficace di attaccare la profondità.

Le prestazioni gli valgono il ritorno al Granada, con cui conosce stabilmente la Liga e anche il calcio europeo. Nel 2022 arriva poi la chiamata dell’Olympique Marsiglia, ma l’esperienza francese dura pochi mesi.

Suárez torna così in Spagna con l’Almería, club nel quale riesce a trovare continuità e centralità.

I 27 gol con l’Almería e il passaggio allo Sporting

La definitiva consacrazione arriva nella stagione 2024/25. Con l’Almería, Suárez realizza 27 gol in campionato, chiudendo come capocannoniere della Segunda División.

Un rendimento che modifica completamente il peso del colombiano sul mercato. Nell’estate 2025 lo Sporting CP decide di affidargli il ruolo di riferimento offensivo e inserisce nel suo contratto una clausola rescissoria da 80 milioni.

Anche in Portogallo l’attaccante conferma le proprie qualità. La sua prima stagione con lo Sporting evidenzia soprattutto la capacità di adattarsi a un contesto più ambizioso: non soltanto finalizzazione, ma anche lavoro senza palla, movimenti alle spalle della difesa e pressione sui centrali avversari.

Che giocatore è Luis Suárez

Suárez è un centravanti di circa 1,85 metri, dotato di una struttura robusta ma anche di una velocità importante. Il suo calcio è soprattutto verticale: ama partire sul filo del fuorigioco, attaccare la profondità e ricevere con spazio davanti a sé.

Possiede accelerazione, forza nell’uno contro uno fisico e una buona capacità di proteggere il pallone. Dentro l’area cerca spesso la conclusione con pochi tocchi e negli ultimi anni ha migliorato sensibilmente anche la freddezza sotto porta.

Non è però un numero 9 statico. Può allargarsi, partecipare alle transizioni e partire da posizioni leggermente defilate prima di occupare centralmente l’area. Questa mobilità gli permette di combinarsi con esterni e trequartisti.

Tra gli aspetti ancora migliorabili ci sono invece il gioco associativo nello stretto e il primo controllo quando viene pressato spalle alla porta. Nonostante la struttura fisica, inoltre, il gioco aereo non rappresenta necessariamente la sua caratteristica dominante.

Perché il Barcellona ha pensato a Luis Suárez

Il Barcellona ha individuato nel colombiano un attaccante potenzialmente adatto per la sua capacità di combinare profondità, aggressività, presenza in area e mobilità.

Suárez conosce già perfettamente il calcio spagnolo e, nel pieno della maturità agonistica, potrebbe garantire un impatto immediato senza necessità di un lungo adattamento alla Liga.

L’ostacolo resta però economico. Secondo Fabrizio Romano, il Barça considera eccessivi gli 80 milioni di euro della clausola e non intende attivarla. Lo Sporting, dal canto suo, non vuole abbassare le proprie richieste.

Il risultato è uno scenario al momento piuttosto definito: Suárez piace al Barcellona, ma non alle condizioni fissate dallo Sporting. Senza un’apertura dei portoghesi, il centravanti colombiano è destinato a restare a Lisbona.