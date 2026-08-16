L’Atalanta insiste per Savona: nuovi contatti per trovare l’intesa con il Nottingham Forest

Nicolò Savona rimane un obiettivo concreto per l’Atalanta: previsti nuovi contatti per trovare l’accordo con il Nottingham Forest

La caccia dell’Atalanta al rinforzo ideale per la corsia di destra porta con decisione al profilo di Nicolò Savona, obiettivo di lunga data nei piani strategici del club bergamasco. Il gradimento della dirigenza orobica nei confronti del giovane difensore secondo Alfredo Pedullà affonda le sue radici alla fine della scorsa primavera: era infatti il 27 maggio quando la società nerazzurra ha iniziato a muovere i primi passi concreti per il calciatore, in una fase di mercato caratterizzata dal contemporaneo trasferimento di Marco Palestra al Chelsea. Fin da subito, la priorità del club è apparsa evidente: consegnare a Maurizio Sarri un interprete difensivo naturale, perfettamente integrabile nei meccanismi tattici del suo 4-3-3 e in grado di garantire un contributo equilibrato in entrambe le fasi di gioco.

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Trattative in corso e possibili uscite sulla fascia

Nel corso delle ultime settimane, le negoziazioni per condurre il tesserato a Bergamo hanno registrato continui passi in avanti. I contatti tra le parti, che hanno visto coinvolte anche le diplomazie legate al Nottingham Forest per definire gli accordi definitivi, confermano la bontà di un’operazione impostata già lo scorso 9 giugno, data in cui gli agenti del giocatore avevano espresso piena disponibilità al trasferimento.

L’eventuale arrivo del laterale sulla corsia di destra potrebbe innescare un effetto domino all’interno dell’organico nerazzurro, spingendo la società a valutare una partenza nello stesso ruolo. Il principale indiziato a salutare il gruppo rimane Raoul Bellanova, la cui eventuale cessione permetterebbe alla dirigenza di snellire la rosa e monetizzare un’uscita di rilievo.

La smentita della pista Juanlu Sanchez e le prospettive future

Il percorso tracciato dal direttore sportivo e dall’area tecnica nerazzurra si è distinto per grande chiarezza, evitando dispersioni su obiettivi alternativi. Come chiarito già da oltre un mese, non ha mai trovato riscontro concreto la pista che portava a Juanlu Sanchez: il calciatore spagnolo, accostato a più riprese al club bergamasco per rinforzare la fascia, non è mai stato considerato un’opzione reale ed è poi approdato ufficialmente al Bournemouth.

L’Atalanta intende ora concentrare le proprie energie sulla chiusura dell’affare Savona, determinata a regalare al proprio allenatore un elemento di prospettiva per affrontare al meglio le sfide della nuova stagione.