Cristiano Ronaldo apre al ritiro: «Questo è probabilmente il mio ultimo anno di calcio»

Cristiano Ronaldo parla del futuro dopo il Mondiale e il matrimonio con Georgina Rodriguez: il fuoriclasse portoghese pensa già alla vita dopo il calcio

Cristiano Ronaldo guarda per la prima volta in maniera concreta alla fine della propria carriera. Il fuoriclasse portoghese, oggi all’Al-Nassr, ha infatti lasciato intendere che quella appena iniziata potrebbe essere la sua ultima stagione da calciatore professionista.

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L’ex Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus, reduce dall’ultimo Mondiale disputato con il Portogallo, ne ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Vogue Magazine, pochi giorni dopo il matrimonio con Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo e il possibile ritiro

IL FUTURO NEL CALCIO – «Questo è probabilmente il mio ultimo anno di calcio e voglio lasciare un’eredità spettacolare – confida Cristiano Ronaldo – Ho già pianificato tutto per il futuro, ho così tante cose da fare che è difficile sceglierne una sola. Perché il calcio potrebbe lasciare un grande vuoto, quindi bisogna riempire il tempo in vari modi, non solo in uno. E anche divertirmi di più, viaggiare di più, guardare e giocare a padel, che mi piace molto, e continuare a godermi ciò che ho guadagnato, ciò che abbiamo guadagnato. Perché dopotutto sono stati 25 anni di tanti sacrifici».

Parole che segnano un passaggio importante per il portoghese, che nelle settimane successive all’eliminazione dal Mondiale era rimasto più prudente sulla data dell’addio. Ora Ronaldo sembra invece aver già iniziato a programmare il proprio futuro lontano dal campo, senza nascondere il peso emotivo che potrebbe avere la fine di un percorso durato 25 anni.

Cristiano Ronaldo e Georgina, matrimonio intimo a Cascais

L’intervista ha affrontato anche un altro momento importante della vita privata del campione: il matrimonio con Georgina Rodriguez, celebrato in maniera estremamente riservata nella nuova casa della coppia a Cascais, in Portogallo.

La cerimonia si è svolta l’11 agosto, data simbolica perché coincide con il decimo anniversario del loro primo incontro a Madrid.

IL MATRIMONIO E LA SCELTA DELL’INTIMITÀ – «È incredibile quello che si sente – ammette Georgina Rodriguez, riguardo a tutte le indiscrezioni che hanno inondato social network e siti web nell’ultima settimana – In futuro faremo un grande matrimonio, così potremo festeggiare con parenti e amici. Ma questo è stato un anno pazzesco di impegni di lavoro, competizioni, figli. Da bambina sognavo il castello più grande, la carrozza più grande, l’abito più lungo, una corona piena di diamanti. E ora dico: no. Voglio qualcosa di intimo, con il mio compagno e i nostri figli, a casa. Perché castelli, case, isole, cavalli, macchine: abbiamo tutto questo a portata di mano ogni giorno. Ma qualcosa di intimo… questo è più insolito per noi. Abbiamo scelto di farlo nel soggiorno di casa nostra dove facciamo colazione, pranzo e cena, e dove viviamo la realtà della nostra vita. Tra 30 anni vorrei che i miei figli pensassero: ‘A questo tavolo è successo qualcosa di meraviglioso: le promesse nuziali dei nostri genitori’».

Tra il possibile ritiro dal calcio e il matrimonio con Georgina, Cristiano Ronaldo entra così in una fase nuova della propria vita. Il portoghese vuole però chiudere il percorso sul campo lasciando, come lui stesso ha spiegato, un’ultima eredità all’altezza della sua carriera.