Calciomercato Roma, affondo per Rodrigo Mora: offerta rilanciata e intesa più vicina con il Porto

Calciomercato Roma, nuova offerta per Rodrigo Mora: più vicino il portoghese dopo il rilancio giallorosso

La Roma riapre con decisione la trattativa per Rodrigo Mora, riavvicinandosi in maniera significativa al giovane talento di proprietà del Porto. Dopo le recenti turbolenze che avevano temporaneamente congelato l’operazione, la dirigenza capitolina ha scelto di rompere gli indugi presentando una proposta economica ritoccata verso l’alto. Stando a quanto raccolto dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio, l’ultimo vertice tra i club ha prodotto segnali estremamente incoraggianti, restituendo grande fiducia all’ambiente giallorosso in vista della fumata bianca finale.

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Il motivo dello stallo e le tensioni con il Porto

L’affare sembrava essersi avviato verso una rapida conclusione già nei giorni scorsi, con la società italiana pronta a definire l’acquisto del gioiello classe 2007 sulla base di un prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato. Proprio nel momento in cui si attendeva soltanto il via libera per lo scambio dei documenti, la dirigenza lusitana ha tuttavia modificato le proprie pretese sulle condizioni dell’intesa. Questo cambio di rotta ha generato un brusco rallentamento delle negoziazioni e propiziato anche un acceso botta e risposta mediatico tra il legale del calciatore e il tecnico dei draghi Francesco Farioli. Ciononostante, il canale di comunicazione tra le parti non si è mai interrotto del tutto.

La regia di Jorge Mendes per sbloccare l’operazione

A svolgere un ruolo cruciale nella mediazione tra le due società continua a essere Jorge Mendes. Il noto agente lavora alacremente dietro le quinte per ricucire lo strappo e trovare la formula finanziaria capace di accontentare le richieste dei portoghesi. Il nuovo rilancio formulato dal club capitolino si è rivelato fondamentale per ammorbidire le posizioni del Porto, riaprendo margini operativi concreti che fanno ben sperare per il buon esito del trasferimento.

Prudenza fino alle firme formali

Nonostante il clima attorno all’operazione sia tornato ad essere improntato a un forte ottimismo, in casa giallorossa si preferisce mantenere la massima cautela. Gli imprevisti emersi nelle ultime fasi delle trattative impongono la dovuta prudenza fino a quando non verranno completati tutti i cavilli burocratici e la sottoscrizione dei contratti. La telenovela legata al futuro di Rodrigo Mora sembra tuttavia avviata al capitolo conclusivo, con la Roma in attesa dell’ultimo benestare da parte del club portoghese.