Niente Italia per Leao: nonostante i contatti insistenti da un club di Serie A, il portoghese vuole un’altra soluzione

Rafael Leão resta uno dei dossier più intricati del mercato rossonero: il portoghese non ha ancora individuato una destinazione e il Milan, pur avendo abbassato le pretese a una valutazione di circa 40 milioni, non ha ricevuto offerte concrete e in linea con le proprie richieste.

Le ultime settimane hanno confermato un quadro chiaro: Leão non vuole trasferirsi in Turchia, ha già detto no sia al Fenerbahçe sia al Galatasaray, e non considera appetibile nemmeno una permanenza in Serie A. Il suo obiettivo è attendere una proposta di livello superiore, preferibilmente dalla Premier League o dalla Liga, ma ad oggi nessun club di prima fascia si è mosso con decisione.

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La posizione del Milan

Il Milan ha progressivamente rivisto la valutazione del giocatore: dai 60 milioni iniziali, la cifra considerata accettabile è scesa verso i 40-45 milioni, ma solo per una cessione a titolo definitivo. La società ha respinto tutte le proposte arrivate dalla Turchia, comprese quelle da 30-35 milioni e il tentativo da 40 milioni del Galatasaray, giudicate insufficienti rispetto al valore del numero 10.

Il club non apre a formule creative come prestiti con diritto o obbligo di riscatto: serve liquidità immediata per reinvestire sul mercato.

Il rifiuto della Turchia

Leão ha fatto sapere al suo entourage di non voler accettare offerte dalla Süper Lig, nonostante gli ingaggi molto elevati proposti. Secondo Sky Sport ed Eurosport, il portoghese ha rifiutato sia il Fenerbahçe sia il Galatasaray, preferendo attendere una chiamata da un top club europeo.

MORETTO: «Abbiamo ricevuto diverse domande su Leao ma non ci risulta che possa giocare alla Fiorentina il prossimo anno. Ha ricevuto diversi approcci da una squadra italiana ma al momento Leao non apre all’opzione trasferimento in Italia. Inoltre anche a livello economico si tratta di un’operazione difficilmente praticabile».

ROMANO: «C’è da aggiungere che Leao chiaramente ha detto di voler lasciare l’Italia e provare un campionato diverso. Vedremo se arriverà l’offerta giusta al Milan, perché è il Milan che comanda».