Dramma per il Cagliari, Yael Trepy in terapia intensiva: grave incidente in piscina per l’attaccante

Cagliari in ansia per le condizioni di Yael Trepy: l’attaccante è ricoverato in terapia intensiva dopo un grave incidente in piscina

Ore di grande apprensione in casa Cagliari per le condizioni salute di Yael Trepy. Il giovanissimo attaccante della formazione sarda si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, a causa delle conseguenze di un drammatico incidente in piscina che lo ha visto rischiare l’annegamento all’interno di una residenza privata situata nella rinomata zona della Costa Smeralda.

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La ricostruzione dei fatti e la corsa in ospedale

In base alle prime ricostruzioni effettuate sui fatti avvenuti intorno alle ore 18, il calciatore si sarebbe inavvertitamente spostato verso il punto della vasca in cui il fondale risulta più profondo. La situazione è precipitata rapidamente poiché il giovane non sarebbe in grado di nuotare, trovandosi così in immediata e grave difficoltà. Dopo essere stato prontamente estratto dall’acqua, la delicatezza del quadro clinico ha richiesto l’intervento d’urgenza dei sanitari del 118. Considerata la gravità dello stato di salute dell’atleta, i soccorritori hanno provveduto a intubare il giocatore prima di effettuare il trasporto d’urgenza tramite elisoccorso verso il nosocomio sassarese.

Il profilo del giovane talento rossoblù

Classe 2006, il ventenne di nazionalità francese si è affacciato nel panorama del grande calcio nell’ultima annata, bagnando il proprio esordio in Serie A con la divisa del Cagliari e firmando la rete del definitivo pareggio nei minuti conclusivi della sfida contro la Cremonese. A testimonianza della considerazione riposta nei suoi confronti dallo staff tecnico, la punta era scesa in campo dal primo minuto nella recente vittoria conquistata dai rossoblù nei trentaduesimi di Coppa Italia contro l’Arezzo.

Il comunicato ufficiale del Cagliari Calcio

A seguito del tragico evento, la società isolana ha diramato una nota ufficiale per fare chiarezza sul momento e testimoniare la propria vicinanza al ragazzo: «Il club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili».