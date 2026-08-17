Thauvin illumina la finale: il Lens supera il PSG e porta a casa una Supercoppa di Francia memorabile

Il Lens firma una notte storica: battuto il Paris Saint‑Germain in dieci uomini e Supercoppa di Francia in bacheca. Un risultato che va oltre il semplice successo: è una vera impresa sportiva, la seconda in pochi mesi dopo la conquista della Coppa di Francia, e certifica la crescita di un club che continua a sorprendere.

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Lens, una vittoria che vale doppio

La finale parte nel segno del PSG, che nei primi minuti costruisce tre occasioni nitide con Zabarnyi, Kvaratskhelia e Doue. I campioni d’Europa provano a imporre ritmo, possesso e intensità, ma il Lens non si lascia intimidire e aspetta il momento giusto per colpire.

Quel momento arriva al 27’: Udol scappa sulla fascia e mette un pallone perfetto per Thauvin, che di prima intenzione piazza un destro chirurgico all’angolino basso. È il gol che cambia la partita, ma la festa dura pochissimo.

L’espulsione di Antonio e la partita in salita

Sette minuti dopo, il Lens resta in dieci: intervento durissimo di Antonio su Akliouche e rosso diretto. Da quel momento, la squadra di Haise è costretta a giocare oltre 50 minuti in inferiorità numerica, recupero compreso.

Il PSG prova a sfruttare la superiorità: Luis Enrique inserisce forze fresche, aumenta la pressione e costruisce diverse situazioni pericolose. Ma trova sulla sua strada un protagonista inatteso: Risser, autore di almeno tre interventi decisivi, tra cui quelli su Nuno Mendes e su Doue.

Una resistenza eroica

Il Lens si chiude, soffre, lotta su ogni pallone e difende il vantaggio con una compattezza impressionante. Ogni ripartenza diventa ossigeno, ogni chiusura un pezzo di impresa. Il PSG attacca fino all’ultimo secondo, ma non sfonda: la serata è dei Sang et Or.

Un trionfo che segna un’era

Con questo successo, il Lens conquista la Supercoppa di Francia e aggiunge un altro trofeo a un 2024‑2025 già memorabile. Due titoli in pochi mesi, entrambi ottenuti contro avversari di livello superiore, certificano la solidità di un progetto tecnico che continua a crescere.

La vittoria contro il PSG, ottenuta in dieci uomini per più di metà gara, entra di diritto tra le imprese più sorprendenti del calcio francese recente. Il Lens non è più una favola: è una realtà che sa vincere, soffrire e resistere.