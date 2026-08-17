Calciomercato Genoa, rinforzo in arrivo sulla fascia: ecco Ignace Van der Brempt dal Como. Tutti i dettagli dell’operazione

Calciomercato Genoa, Ignace Van der Brempt diventerà un nuovo acquisto dei rossoblù dal Como

Il calciomercato del Genoa si accende con una decisa accelerata per puntellare il reparto arretrato e le corsie esterne in vista degli impegni stagionali. Il club ligure è infatti vicinissimo ad assicurarsi le prestazioni di Ignace Van der Brempt, promettente laterale destro attualmente in forza al Como. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la dirigenza rossoblù ha impresso un cambio di marcia fondamentale nelle ultime ore, portando la negoziazione alle battute conclusive e distanziando la possibile concorrenza.

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I dettagli dell’operazione: prestito con obbligo di riscatto

L’impalcatura economica e contrattuale del trasferimento è stata definita nei dettagli dalla dirigenza del Grifone, brava a fiutare l’occasione. Le due società hanno infatti trovato una quadra tecnica e finanziaria sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a condizioni favorevoli per la compagine genovese. Questa specifica formula permetterà al club ligure di dilazionare l’esborso economico per il cartellino del giocatore, garantendosi fin da subito un innesto di assoluta qualità senza gravare in modo immediato ed eccessivo sul bilancio della sessione estiva. La sinergia tra i due club ha facilitato l’intesa, supportata anche dalla ferma volontà dell’atleta di sposare il progetto tecnico rossoblù.

Manca solo l’ok finale del Como per la fumata bianca

Nonostante l’evidente ottimismo che filtra dagli uffici genovesi e l’accordo di massima già raggiunto tra gli emissari del Grifone e l’entourage del calciatore, l’operazione non può ancora considerarsi chiusa al cento per cento. Per arrivare al tradizionale scambio dei documenti e all’annuncio ufficiale, infatti, manca solamente l’ok definitivo del Como. La società lariana sta definendo gli ultimi passaggi burocratici e sistemando le proprie dinamiche interne prima di concedere il definitivo via libera alla partenza del laterale. La sensazione generale, tuttavia, è che l’affare sia ormai in dirittura d’arrivo e che l’ostacolo possa essere superato in tempi molto brevi.

Un jolly prezioso per lo scacchiere tattico rossoblù

L’imminente sbarco di Van der Brempt all’ombra della Lanterna rappresenterebbe un’aggiunta strategica di grandissimo valore per lo staff tecnico. Il laterale vanta infatti una notevole duttilità tattica: nasce come terzino destro di spinta, ma possiede la fisicità, il passo e le doti atletiche necessarie per agire con disinvoltura come esterno a tutta fascia, garantendo un apporto costante in entrambe le fasi di gioco. Nelle prossime ore si attende il semaforo verde per permettere al ragazzo di mettersi in viaggio verso la Liguria, sostenere le consuete visite mediche di rito e mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore.