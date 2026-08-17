Rodrigo Mora alla Roma, è fatta! Accordo trovato con il Porto per il nuovo acquisto giallorosso

Rodrigo Mora alla Roma, accordo trovato per il trasferimento dell’esterno portoghese dal Porto

La Roma si appresta a definire uno dei colpi più attesi della propria sessione estiva di trasferimenti, avvicinandosi a grandi passi alla chiusura dell’affare Rodrigo Mora. Il club capitolino e la dirigenza del Porto hanno infatti raggiunto un accordo di massima per il passaggio nella capitale del giovanissimo trequartista lusitano. In queste ore, gli uffici legali delle due società sono al lavoro a ritmo serrato per lo scambio della documentazione ufficiale, fase fondamentale per definire ogni dettaglio burocratico e sancire la definitiva fumata bianca.

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L’imminente arrivo a Roma e le visite mediche

La negoziazione tra le parti ha ormai imboccato la dirittura d’arrivo. Non appena arriverà l’ok definitivo a tutte le clausole contrattuali inserite nei testi d’intesa, il tesseramento potrà dirsi formalmente concluso. A quel punto, il calciatore portoghese riceverà l’autorizzazione per volare in Italia, dove affronterà le visite mediche di rito prima di porre la propria firma sul contratto che lo legherà ufficialmente alla compagine giallorossa.

Dettagli tattici e valore dell’operazione

L’innesto del trequartista risponde alla precisa volontà della dirigenza e della guida tecnica di aggiungere imprevedibilità, rapidità e qualità al reparto d’attacco. Tra le giovani promesse più contese del panorama europeo, il classe 2007 offre diverse opzioni nello scacchiere tattico:

Abilità tra le linee: Dotato di una notevole visione di gioco e grande controllo palla nello stretto, risulta particolarmente efficace nell’ultimo passaggio.

Dotato di una notevole visione di gioco e grande controllo palla nello stretto, risulta particolarmente efficace nell’ultimo passaggio. Dribbling e punto nell’uno contro uno: La sua freschezza atletica e la velocità d’esecuzione consentono di creare costante superiorità numerica sulle corsie offensive.

La sua freschezza atletica e la velocità d’esecuzione consentono di creare costante superiorità numerica sulle corsie offensive. Progetto a lungo termine: L’operazione testimonia la strategia societaria mirata a investire su profili emergenti di grande prospettiva internazionale.

Le prossime ore decisive per la chiusura

Mentre il lavoro dei legali prosegue senza sosta dietro le quinte per ultimare le pratiche amministrative, l’ambiente romanista attende soltanto la definitiva fumata bianca. Salvo imprevisti burocratici dell’ultimo minuto, il trasferimento si avvia alla sua naturale conclusione, regalando alla squadra un ulteriore rinforzo di spicco per affrontare le sfide stagionali.