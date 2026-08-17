Everton su Assane Diao, primi contatti con il Como: i Friedkin pensano al talento senegalese

Everton-Assane Diao, i Toffees sondano il terreno con il Como: Matteo Moretto conferma i primi contatti per l’esterno classe 2005

I Friedkin tornano a muoversi sul mercato, ma questa volta la Roma non è coinvolta. La famiglia americana, proprietaria anche dell’Everton, ha infatti messo gli occhi su Assane Diao, uno dei talenti più interessanti del Como.

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Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, i Toffees avrebbero già preso informazioni con il club lariano per comprendere la situazione dell’esterno senegalese. Al momento si tratta soltanto di contatti esplorativi e non è ancora stata impostata una vera trattativa, ma l’interesse proveniente dalla Premier League è concreto.

Everton su Assane Diao, il Como valuta il futuro

Diao è arrivato al Como nel gennaio 2025, quando il club lombardo lo ha prelevato dal Real Betis. L’impatto con la Serie A è stato immediato: nei primi tre mesi in Italia il classe 2005 ha realizzato 8 gol in 15 presenze, diventando rapidamente uno degli elementi più imprevedibili della squadra.

La sua prima stagione italiana si è però chiusa in anticipo a causa di una frattura al piede, che gli ha impedito di disputare le ultime cinque partite.

Diao, talento frenato dagli infortuni

Proprio la condizione fisica ha rappresentato finora il principale limite nella crescita del giovane attaccante. Nell’ultima stagione Diao ha raccolto appena 20 presenze, saltando altre 23 gare per differenti problemi fisici.

Quando è stato disponibile, però, le qualità non sono mai state in discussione. Velocità, capacità di saltare l’uomo, attacco della profondità e presenza negli ultimi metri hanno continuato a renderlo uno dei profili più interessanti della rosa del Como.

L’Everton vuole ora capire se esistano le condizioni per portarlo in Premier League. Molto dipenderà dalla posizione del club lariano, che dovrà decidere se considerare Diao un elemento centrale del proprio progetto oppure se ascoltare eventuali offerte importanti.

Per ora non c’è ancora una trattativa avanzata, ma il primo passo è stato compiuto: l’Everton ha acceso i riflettori su Assane Diao e il suo futuro potrebbe diventare uno dei temi delle ultime settimane di mercato.