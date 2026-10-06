Malagò dopo la nomina a Commissario FIGC: «È la vittoria del buonsenso. L’ho fatto per amore dello sport, del CONI, per evitare spaccature e imbarazzo!»

Giovanni Malagò ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la nomina a Commissario straordinario dopo il commissariamento della FIGC.

Giovanni Malagò assume ufficialmente la guida della FIGC nel ruolo di nuovo Commissario straordinario. Una scelta maturata per ricucire gli strappi e garantire stabilità all’intero movimento calcistico italiano, arrivata a seguito del confronto con Luciano Buonfiglio e ratificata all’unanimità dalla Giunta del CONI. Nel corso delle sue prime dichiarazioni ufficiali, il neo commissario ha spiegato le dinamiche che hanno condotto all’accordo, ribadendo la volontà di agire nell’esclusivo interesse delle istituzioni sportive:

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“Penso che ognuno di voi sia in grado di dire se c’è un sconfitto o un vincitore, o magari non c’è nessuno dei due. Incomprensioni mi sembra eufemistico. Ieri in una telefonata, Buonfiglio mi ha chiesto di incontrarsi oggi, c’è stata una proposta che io sento di condividere in pieno ed è stata confermata da tutti nella giunta. Non c’è stato nessun tipo di problematica legata a questo. L’ho fatto per amore dello sport, del CONI, per evitare spaccature e imbarazzo. Per molti sarebbe stato complesso, era un’ipotesi per cui ho manifestato subito considerazione”.

Proseguendo nel suo intervento, Malagò ha poi sottolineato il clima di cooperazione in cui si è giunti alla decisione: “Mi sento tranquillo, in questo senso ci sono stati anche dei ragionamenti di buonsenso. Perché stiamo parlando solo di buonsenso”.

Elezioni federali e agenda: le tappe del commissariamento

La tabella di marcia delineata da Malagò, che opererà senza la figura di un vice, prevede tempi stretti per condurre la Federazione verso le nuove elezioni federali. Il commissario ha confermato di godere del pieno sostegno da parte di tutte le componenti del mondo del pallone, ipotizzando già l’organizzazione delle date per consentire la massima partecipazione delle varie delegazioni e dei calciatori:

“Penso che sia la vittoria del buonsenso. Mi sento più responsabilizzato come Commissario senza alcun tipo di vice. Adesso vado in ufficio e guardo l’agenda. Il 7 dicembre per molti di voi è qualche delegato potrebbe essere un ponte. I calciatori mi dicono che son disponibili solo il lunedì per votare. Andiamo alle elezioni e non perdiamo del tempo. Il calcio sempre dalla mia parte? Non so come si possa pensare il contrario. Tutte le componenti mi hanno sempre confermato la fiducia”.

In merito alle indiscrezioni legate a un possibile ritorno di Diana Bianchedi nell’organigramma e alle norme sul tesseramento e sui conflitti d’interesse, Malagò ha precisato: “Tutto abbastanza divertente: da una parte devo essere tesserato, dall’altra non devi avere conflitti d’interesse con le società. Ma questa è la vita e affrontiamo tutto con forza. Buonfiglio mi ha anticipato prima della Giunta questa sua richiesta, mi manderà anche una lettera. Diana Bianchedi tornerà? Non penso che sia un tema che debba affrontare il commissario ma il presidente”.

La riunione UEFA e il bilancio sulla Nazionale azzurra

Tra i primissimi impegni in agenda figura la trasferta istituzionale a Berlino per il vertice UEFA con il presidente Aleksander Čeferin, oltre a un passaggio dedicato al momento di rinascita vissuto dalla Nazionale azzurra:

“Io domattina parto per Berlino con meeting UEFA con Ceferin. Nazionale? Sono molto felice. Siamo dentro un percorso molto lungo, abbiamo attraversato momenti difficili. Ho partecipato alle vostre conferenze stampa, non ci potrà essere sempre questo entusiasmo. Mi ha impressionato vedere 4 milioni di italiani che hanno seguito i messaggi dopo la partita. Merito di Mancini, i giocatori, Ranieri e Baldini”.